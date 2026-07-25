Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos este domingo 25 de julio del 2026 por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Los dirigidos por Pablo Guede irán en busca de su segundo triunfo consecutivo en una plaza que le ha sido favorable históricamente. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 | Foto: GEC

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú este domingo 25 de julio del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 5:30 p.m.

5:30 p.m. España: 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:30 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 3:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 5:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 4:30 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 2:30 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 4:30 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 26 de julio del 2026.

: Domingo 26 de julio del 2026. Partido : Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos Horario : 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos