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Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentarán el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del conjunto ‘canario’. Este será uno de los encuentros más atractivos de la jornada y podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.
¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Liga de Quito?
El partido entre Barcelona Sporting Club y Liga de Quito se jugará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la fecha 22 de la LigaPro de Ecuador.
Horarios por país:
- Ecuador, Colombia, Perú: 20:15
- México: 19:15
- Argentina, Chile, Uruguay: 22:15
- España: 3:15
¿Dónde ver Barcelona SC vs Liga de Quito EN VIVO?
La transmisión del partido Barcelona SC vs Liga de Quito estará disponible a través de la plataforma Zapping, que posee los derechos de transmisión de la LigaPro en Ecuador.