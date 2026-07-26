Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentarán el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, casa del conjunto ‘canario’. Este será uno de los encuentros más atractivos de la jornada y podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Liga de Quito?

El partido entre Barcelona Sporting Club y Liga de Quito se jugará el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la fecha 22 de la LigaPro de Ecuador.

Horarios por país:

Ecuador, Colombia, Perú: 20:15

México: 19:15

Argentina, Chile, Uruguay: 22:15

España: 3:15

¿Dónde ver Barcelona SC vs Liga de Quito EN VIVO?

La transmisión del partido Barcelona SC vs Liga de Quito estará disponible a través de la plataforma Zapping, que posee los derechos de transmisión de la LigaPro en Ecuador.