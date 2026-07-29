Cienciano recibirá a Lanús este miércoles 29 de julio del 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino llega a este duelo con una ventaja de dos goles y con la obligación de hacer valer su condición de campeón defensor; por su lado, los cusqueños buscarán la remontada en casa. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿Dónde ver Cienciano vs. Lanús EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Cienciano vs. Lanús EN VIVO por playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Cienciano vs. Lanús por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
- España: 2:30 a.m. del jueves
¿Qué canal transmite Cienciano vs. Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|---
|Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|---
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana
- Fecha: Miércoles 29 de julio del 2026.
- Partido: Cienciano vs. Lanús
- Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
¿En qué canal ver Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de Cienciano vs. Lanús por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
¿Cómo ver Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana en Colombia?
En Colombia, el partido de Cienciano vs. Lanús por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.
¿Qué canal pasa Cienciano vs. Lanús por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Cienciano vs. Lanús por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.