Sporting Cristal visitará a Bragantino este miércoles 29 de julio del 2026 en el Estadio Nabi Abi Chedid por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cervecero no pudo conseguir ventaja alguna en el duelo de ida y tendrá que definir la clasificación a la siguiente fase en condición de visitante. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DIRECTV Sports y DGO por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

Sporting Cristal vs. Bragantino (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Colombia 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Ecuador 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Argentina 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Brasil 9:30 p.m. --- Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Uruguay 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Chile 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Bolivia 8:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Venezuela 8:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana 2026

Fecha : Miércoles 29 de julio del 2026.

: Miércoles 29 de julio del 2026. Partido : Sporting Cristal vs. Bragantino

: Sporting Cristal vs. Bragantino Horario : 7:30 p.m. hora de Lima, Perú

: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú Canal : DIRECTV Sports, DGO.

: DIRECTV Sports, DGO. Estadio: Nabi Abi Chedid

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por el playoff de vuelta de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.