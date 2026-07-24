Universitario se enfrenta a Cusco FC este viernes 24 de julio del 2026 por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Monumental. Los cremas reciben en casa a ll equipo imperial, luego de vencer 2-1 a ADT en condición de visita, mientras que Cusco FC, con su nuevo entrenador, Rabanal, debutó en el Clausura goleando 4-1 a Alianza Atlético.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Universitario vs. Cusco FC el viernes 24 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Monumental.

¿A qué hora hora juega Universitario vs. Cusco FC por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Cusco FC empieza a las 8:30 PM de Perú, 10:30 PM de Argentina y 21:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, Universitario vs. Cusco FC por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas

20:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 21:30 horas

21:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas

22:30 horas En México y Centroamérica: 19:30 horas

19:30 horas En Estados Unidos (New York): 21:30 horas

21:30 horas En España: 3:30 horas

Canales TV para ver Universitario vs. Cusco FC por Liga 1

El partido de Universitario vs. Cusco FC será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. Cusco FC por Liga 1 2026

Fecha: viernes 24 de julio del 2026

viernes 24 de julio del 2026 Partido: Universitario vs. Cusco FC

Universitario vs. Cusco FC Hora: 19:30 (MEX); 21:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)

19:30 (MEX); 21:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Monumental

¿En qué canal transmiten Universitario vs. Cusco FC hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Universitario vs. Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

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