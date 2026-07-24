Universitario se enfrenta a Cusco FC este viernes 24 de julio del 2026 por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Monumental. Los cremas reciben en casa a ll equipo imperial, luego de vencer 2-1 a ADT en condición de visita, mientras que Cusco FC, con su nuevo entrenador, Rabanal, debutó en el Clausura goleando 4-1 a Alianza Atlético.
¿A qué hora hora juega Universitario vs. Cusco FC por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. Cusco FC empieza a las 8:30 PM de Perú, 10:30 PM de Argentina y 21:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, Universitario vs. Cusco FC por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 21:30 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
- En México y Centroamérica: 19:30 horas
- En Estados Unidos (New York): 21:30 horas
- En España: 3:30 horas
Canales TV para ver Universitario vs. Cusco FC por Liga 1
El partido de Universitario vs. Cusco FC será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. Cusco FC por Liga 1 2026
- Fecha: viernes 24 de julio del 2026
- Partido: Universitario vs. Cusco FC
- Hora: 19:30 (MEX); 21:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Liga 1 Max
- Streaming: Liga 1 Play
- Estadio: Monumental
¿En qué canal transmiten Universitario vs. Cusco FC hoy por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido Universitario vs. Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.
- Liga 1 Max
- Liga 1 Play