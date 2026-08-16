Universitario y FC Cajamarca se enfrentan este domingo 16 de agosto del 2026 en el estadio Héroes de San Ramón por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto dirigido por Héctor Cúper necesitan volver a sumar tres puntos tras el empate ante Sporting Cristal. ¿Qué canales transmiten el partido de Universitario vs. FC Cajamarca por la Liga 1 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Universitario vs. Sporting Cristal según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Universitario vs. FC Cajamarca se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. (Foto: LFP)

¿A qué hora hora juega Universitario vs. FC Cajamarca por Liga 1 2026?

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas

16:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

17:30 horas En México y Centroamérica: 14:30 horas

14:30 horas En Estados Unidos (New York): 16:30 horas

16:30 horas En España: 22:30 horas

Canales TV para ver Universitario vs. FC Cajamarca por Liga 1

El partido de Universitario vs. FC Cajamarca será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. FC Cajamarca por Liga 1 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto del 2026

Domingo 16 de agosto del 2026 Partido: Universitario vs. FC Cajamarca

Universitario vs. FC Cajamarca Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: Liga 1 Max

Liga 1 Max Streaming: Liga 1 Play

Liga 1 Play Estadio: Héroes de San Ramón

¿En qué canal transmiten Universitario vs. FC Cajamarca hoy por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido Universitario vs. FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.

Liga 1 Max

Liga 1 Play

¿En qué canal transmiten Universitario vs. FC Cajamarca hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.