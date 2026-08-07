Universitario empató 1-1 con Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Monumental, el viernes 7 de agosto del 2026. Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 72 minutos con su gol de cabeza, mientras que Yoshimar Yotún, de penal a los 82 minutos puso el empate final.
¿A qué hora hora juega Universitario vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026?
- En Perú, Colombia y Ecuador: 20:30 horas
- En Chile, Venezuela y Bolivia: 21:30 horas
- En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
- En México y Centroamérica: 19:30 horas
- En Estados Unidos (New York): 21:30 horas
- En España: 3:30 horas
Canales TV para ver Universitario vs. Sporting Cristal por Liga 1
El partido de Universitario vs. Sporting Cristal será transmitido a través de Liga 1 Max, Liga 1 Play y TV 360 en Perú. Mientras que para Estados Unidos y resto de Sudamérica lo transmite Fanatiz.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Universitario vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026
- Fecha: viernes 7 de agosto del 2026
- Partido: Universitario vs. Sporting Cristal
- Hora: 19:30 (MEX); 21:30 ET (USA); 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Liga 1 Max
- Streaming: Liga 1 Play
- Estadio: Monumental
¿En qué canal transmiten Universitario vs. Sporting Cristal hoy por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido Universitario vs. Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.
- Liga 1 Max
- Liga 1 Play
¿En qué canal transmiten Universitario vs. Sporting Cristal hoy por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido Universitario vs. Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura, Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Fanatiz, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de L1 Max.
- L1 Max
- Fanatiz