Por Adrián Puga

recibe a este domingo 19 de julio del 2026 por la jornada 1 del Torneo Clausura de la en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede irán en busca de revalidar su rol como protagonistas con una victoria en casa ante el ‘Rojo Matador’. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

  • En Perú: Liga 1 Max
  • En Estados Unidos: Fanatiz
  • En México: Fanatiz
Revisa qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo y los horarios para ver el compromiso por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Revisa qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo y los horarios para ver el compromiso por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 7:00 PM de Perú este domingo 19 de julio del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. del lunes.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:00 p.m.Liga 1 MaxL1 Max
Colombia7:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Ecuador7:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Argentina9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Brasil9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Paraguay9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Uruguay9:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Chile8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Bolivia8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
Venezuela8:00 p.m.Liga 1 MaxFanatiz
México6:00 p.m.FanatizFanatiz
Estados Unidos8:00 p.m.FanatizFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026

  • Fecha: Domingo 19 de julio del 2026.
  • Partido: Alianza Lima vs. Sport Huancayo
  • Horario: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: Liga 1 Max.
  • Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Sport Huancayo

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Federico Girotti.
  • Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.
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