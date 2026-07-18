Alianza Lima recibe a Sport Huancayo este domingo 19 de julio del 2026 por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Pablo Guede irán en busca de revalidar su rol como protagonistas con una victoria en casa ante el ‘Rojo Matador’. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

En Perú: Liga 1 Max

En Estados Unidos: Fanatiz

En México: Fanatiz

Revisa qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo y los horarios para ver el compromiso por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 7:00 PM de Perú este domingo 19 de julio del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. del lunes.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. Liga 1 Max L1 Max Colombia 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Ecuador 7:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Argentina 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Brasil 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Paraguay 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Uruguay 9:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Chile 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Bolivia 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz Venezuela 8:00 p.m. Liga 1 Max Fanatiz México 6:00 p.m. Fanatiz Fanatiz Estados Unidos 8:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026

Fecha : Domingo 19 de julio del 2026.

: Domingo 19 de julio del 2026. Partido : Alianza Lima vs. Sport Huancayo

: Alianza Lima vs. Sport Huancayo Horario : 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max.

: Liga 1 Max. Estadio: Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo por Liga 1 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Federico Girotti.

: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Federico Girotti. Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.