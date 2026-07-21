Sporting Cristal recibirá a Bragantino este miércoles 22 de julio del 2026 en el Estadio Nacional por el playoff de ida de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto bajopontino buscará seguir en carrera en el fútbol internacional e iniciará la serie en casa, en donde espera sacar una buena ventaja para el duelo de vuelta. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por playoffs de ida de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. --- Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 8:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney+ Premium México 6:30 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Bragantino por Copa Sudamericana

Fecha : Miércoles 22 de julio del 2026.

: Miércoles 22 de julio del 2026. Partido: Sporting Cristal vs. Bragantino

Sporting Cristal vs. Bragantino Horario: 7:30 p.m. hora de Lima, Perú

7:30 p.m. hora de Lima, Perú Canal: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Estadio: Nacional de Perú.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por el playoff de ida de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana en Colombia?

En Colombia, el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por el playoff de ida de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Sporting Cristal vs. Bragantino por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por el playoff de ida de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.