Universitario de Deportes visita a ADT este sábado 18 de julio del 2026 por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Unión Tarma. Los ‘cremas’ tras el borrón y cuenta nueva, con Héctor Cúper como nuevo entrenador. El campeonato nacional aún está al alcance y asumirán este torneo con más ilusión que nunca. A continuación, revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Universitario vs ADT EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Si deseas ver el partido de Universitario vs ADT por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.
- En Perú: Liga 1 Max
- En Estados Unidos: Fanatiz
- En México: Fanatiz
¿A qué hora juega Universitario vs ADT por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs ADT por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 1:15 PM de Perú este sábado 18 de julio del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:15 p.m.
- España: 3:15 a.m. del domingo.
¿Qué canal transmite Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|1:15 p.m.
|Liga 1 Max
|L1 Max
|Colombia
|1:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Ecuador
|1:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Argentina
|3:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Brasil
|3:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Paraguay
|3:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Uruguay
|3:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Chile
|4:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Bolivia
|4:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|Venezuela
|4:15 p.m.
|Liga 1 Max
|Fanatiz
|México
|12:15 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
|Estados Unidos
|2:15 p.m.
|Fanatiz
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Universitario vs ADT por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio del 2026.
- Partido: Universitario vs ADT
- Horario: 1:15 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Unión Tarma.
¿En qué canal ver Universitario vs ADT por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿Cómo ver Universitario vs ADT por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
Alineaciones de Universitario vs ADT
- Universitario: Diego Romero; Aldo Corzo, Cain Fara, Matías Di Benedetto; Lisandro Alzugaray, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Bryan Reyna, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.
- ADT: Juan David Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Angel Ojeda; Josue Alvino, Luis Pérez; Hideyoshi Arakaki, Victor Cedrón, Joao Rojas; Jonathan Bauman.
VIDEO RECOMENDADO