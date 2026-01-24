Universitario de Deportes supo sortear con maestría y contundencia una dura prueba ante Universidad de Chile. El conjunto ‘crema’ se impuso por 3-0 a los ‘Chunchos’ en el marco de la ‘Noche Crema 2026′.

El conjunto peruano fue superior durante tramos del partido, pero fue la eficacia de cara al arco lo que le dio una ventajosa victoria. El conjunto chileno, a pesar del resultado, puso en aprietos en más de una oportunidad a los dirigidos por Jesús Rabanal.

Martín Pérez Guedes abrió el marcador a pocos instantes de finalizar el primer tiempo. El mediocampista aprovechó un garrafal error de la defensa chilena

Álex Valera amplió el marcador tras un contragolpe letal del conjunto ‘crema’. Por último, José Rivera puso punto final a la victoria de la ‘U’.