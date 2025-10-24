Por segundo año consecutivo, El Comercio, junto a Repsol como patrocinador principal, y con el apoyo de Igma Sports, se desarrollará el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. Un torneo que tiene como objetivo promover e impulsar la cultura deportiva en niñas y adolescentes de entre 10 y 13 años, a través del fútbol.

El certamen reunirá a 12 equipos de la cateogría Sub 13, por lo que ofrece una oportunidad para que las niñas participen en un campeonato profesional de fútbol, donde podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo.

Este año, el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol se llevará a cabo entre el 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Y los partidos se jugarán en el CARFIT de Chorrillos.

Los registros estarán abiertos hasta el 7 de noviembre y tendrá un costo de 300 soles más IGV por equipo. INGRESE AQUÍ.

Doce equipos se verán en el terreno de juego para hacerse con el trofeo que en la primera edición se lo llevó AS Tingo, un club de Tingo María que hacía colectas para llegar a Lima cada fin de semana, y que demostró también que el certamen es descentralizado.

AS Tingo, el equipo de Tingo María que hace colectas para venir a Lima, salió campeón en la primera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. | Foto: Antonio Melgarejo - GEC / ANTONIO MELGAREJO

Las fechas del torneo serán las siguientes:

Inauguración 22 de noviembre

Partidos, 23, 29, 30 noviembre

Clausura 6 de diciembre

Asimismo, los horarios serán de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

