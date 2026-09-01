¿Quieres ir al clásico? Alianza Lima explica cómo acceder a la venta preferencial. Foto: Alianza Lima
¿Quieres ir al clásico? Alianza Lima explica cómo acceder a la venta preferencial. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

El clásico del fútbol peruano ya comienza a generar expectativa entre los hinchas. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura, y los hinchas blanquiazules ya tienen una alternativa para acceder antes a las entradas.

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