El clásico del fútbol peruano ya comienza a generar expectativa entre los hinchas. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán el próximo sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura, y los hinchas blanquiazules ya tienen una alternativa para acceder antes a las entradas.

Alianza Lima anunció un beneficio para sus seguidores mediante “Hazte Íntimo”, programa que permitirá acceder a la venta preferencial de boletos para el esperado encuentro ante Universitario.

¿Cómo acceder a la venta preferencial?

Los hinchas interesados deberán suscribirse a “Hazte Íntimo” hasta el jueves 3 de septiembre a las 11:59 p. m.

De esta manera, quienes cumplan con el proceso dentro del plazo establecido podrán acceder a la venta preferencial de entradas para el clásico que se disputará en Matute.

La iniciativa representa una oportunidad para los hinchas que buscan asegurar su presencia en uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura.

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💙 Hazte Íntimo y accede a la venta preferencial de entradas para el partido ante Universitario.



📅 Suscríbete hasta el jueves 3 de septiembre a las 11:59 p.m.



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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El clásico se disputará el sábado 12 de septiembre de 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

El encuentro está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana) y corresponde a la novena jornada del Torneo Clausura.

El partido podría tener una importancia especial en la lucha por el campeonato, debido a las aspiraciones de ambos equipos de mantenerse en carrera por el título.

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