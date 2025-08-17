Los hinchas que deseen alentar a Alianza en Ecuador ya tienen la información que esperaban. Las entradas para la hinchada visitante para el duelo de vuelta de los blanquiazules frente a la U Católica salieron a la venta. Conoce cuánto cuestán y dónde comprarlas a continuación.

Se confirmó que los aficionados íntimos se ubicarán en el sector de Preferencia del Estadio Olímpico Atahualpa. Para acceder a esta tribuna, los boletos tendrán un costo de 10 dólares.

Este precio asequible representa una gran oportunidad para los seguidores blanquiazules que residen en Ecuador o decidan viajar, ya que podrán ser testigos directos del encuentro que definirá el pase a los cuartos de final del torneo continental.

¿Dónde comprar?

La venta de entradas se realizará de manera online a través de la plataforma Redtickets.ec.

El partido se jugará el próximo miércoles 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora local). Se espera que un número considerable de hinchas de Alianza Lima se haga presente para apoyar al equipo de sus amores en este trascendental choque.

La hinchada local podrá adquirir boletos para Palco y Tribuna a $35 y $20 respectivamente, los seguidores visitantes tendrán un precio especial para alentar a su equipo en su búsqueda por la clasificación.