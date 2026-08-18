Más de 25 mil hinchas de Universitario de Deportes ya están confirmados para el partido de este domingo ante Los Chankas. La expectativa crece entre los aficionados cremas, que podrán adquirir sus entradas para acompañar al equipo en una nueva jornada del campeonato.

Los precios varían de acuerdo con el sector elegido. La entrada más económica tiene un costo de S/20, mientras que la opción de mayor valor corresponde a la Experiencia 102 años, con un precio de S/700.

Estos son los precios publicados para el encuentro:

Norte: S/20

Tribuna Familiar Sur: S/20

Oriente: S/50

Occidente Lateral: S/70

Occidente Central: S/80

Butacas Negras Apuesta Total: S/350

Palco Monumental: S/130

Experiencia 102 años: S/700

La información publicada también contempla una promoción denominada “Hinchada Crema”, dirigida a los hinchas que realicen sus pagos durante el periodo establecido. Según el anuncio, la promoción está disponible del 14 al 23 de agosto, o hasta agotar stock.

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Ya son más de 25 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de este domingo ante Los Chankas CYC.



🎟️ ¡Que nuestro aliento se sienta en las tribunas! ▶️ https://t.co/V9pWkXYoWA #UnidosOtraVez… pic.twitter.com/083jh9sGbs — Universitario (@Universitario) August 17, 2026

La expectativa por el encuentro ante Los Chankas ya se refleja en la venta de entradas. Universitario informó que más de 25 mil cremas están confirmados, considerando las tribunas y los palcos.

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