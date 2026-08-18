Precio de entradas para ver a la ‘U’ vs. Los Chankas: ¿cuánto cuestan los boletos?. Foto: @Universitario
Precio de entradas para ver a la ‘U’ vs. Los Chankas: ¿cuánto cuestan los boletos?. Foto: @Universitario
Por Redacción EC

Más de 25 mil hinchas de Universitario de Deportes ya están confirmados para el partido de este domingo ante Los Chankas. La expectativa crece entre los aficionados cremas, que podrán adquirir sus entradas para acompañar al equipo en una nueva jornada del campeonato.

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