La venta de entradas para el partido por Copa Libertadores entre Universitario de Deportes y Palmeiras iniciaron este sábado 9 de agosto al mediodía. Ambos clubes se enfrentarán en duelos de ida y vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo inicial se jugará en el Estadio Monumental el próximo jueves 14 de agosto a partir de las las 07:30 p.m. Los boletos serán puestos a la venta solo en ticketmaster.pe, canal oficial de venta. A continuación, te compartimos el cronograma para adquirirlos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Sábado 9 de agosto a partir del mediodía: Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona.

Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona. Domingo 10 de agosto a partir del mediodía: Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona.

Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona. Lunes 11 a partir del mediodía: Venta general, donde podrán comprar hasta 04 entradas por persona.

Los hinchas ‘cremas’ deberán ingresar a una cola virtual en ticketmaster.pe y esperar la asignación de turnos de forma aleatoria para adquirir los boletos. La disponibilidad de entradas depende de la demanda y no está garantizada

𝗖𝗢𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 💪🔥



Abrimos la venta de entradas exclusiva para Socios Cremas y Adherentes para nuestro partido ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/X8wFvuO0mK… pic.twitter.com/ZU864QCut9 — Universitario (@Universitario) August 9, 2025

Pasos y recomendaciones al momento de comprar

Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.

Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.

Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.