La venta de entradas para el partido por Copa Libertadores entre Universitario de Deportes y Palmeiras iniciaron este sábado 9 de agosto al mediodía. Ambos clubes se enfrentarán en duelos de ida y vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El duelo inicial se jugará en el Estadio Monumental el próximo jueves 14 de agosto a partir de las las 07:30 p.m. Los boletos serán puestos a la venta solo en ticketmaster.pe, canal oficial de venta. A continuación, te compartimos el cronograma para adquirirlos.
- Sábado 9 de agosto a partir del mediodía: Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona.
- Domingo 10 de agosto a partir del mediodía: Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona.
- Lunes 11 a partir del mediodía: Venta general, donde podrán comprar hasta 04 entradas por persona.
Los hinchas ‘cremas’ deberán ingresar a una cola virtual en ticketmaster.pe y esperar la asignación de turnos de forma aleatoria para adquirir los boletos. La disponibilidad de entradas depende de la demanda y no está garantizada
Pasos y recomendaciones al momento de comprar
- Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.
- Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.
- Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.
