Una excelente noticia para todos los hinchas de Universitario: esta ‘estrella’ de Palmeiras no jugará los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec- DIFUSIÓN)
Redacción EC
Redacción EC

La venta de entradas para el partido por Copa Libertadores entre Universitario de Deportes y Palmeiras iniciaron este sábado 9 de agosto al mediodía. Ambos clubes se enfrentarán en duelos de ida y vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo inicial se jugará en el Estadio Monumental el próximo jueves 14 de agosto a partir de las las 07:30 p.m. Los boletos serán puestos a la venta solo en , canal oficial de venta. A continuación, te compartimos el cronograma para adquirirlos.

Jasson Curi Chang
  • Sábado 9 de agosto a partir del mediodía: Socios cremas y socios adherentes, que podrán comprar 02 entradas por persona.
  • Domingo 10 de agosto a partir del mediodía: Pack Libertadores, Clausura y Pack Monumental, que podrán comprar 1 entrada por persona.
  • Lunes 11 a partir del mediodía: Venta general, donde podrán comprar hasta 04 entradas por persona.

Los hinchas ‘cremas’ deberán ingresar a una cola virtual en y esperar la asignación de turnos de forma aleatoria para adquirir los boletos. La disponibilidad de entradas depende de la demanda y no está garantizada

Pasos y recomendaciones al momento de comprar

  • Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.
  • Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.
  • Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.

