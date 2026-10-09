Luís Pinto, entrenador del primer equipo de Gil Vicente, destacó el desempeño y la proyección de Bassco Soyer luego de su debut con la selección peruana. El técnico portugués valoró que el joven futbolista haya conseguido representar a su país y resaltó la satisfacción que generó la noticia dentro del club.

“Ya ha entrenado con nosotros y todos aquí estamos contentos de que sea internacional (debut con la Selección Peruana). Todos los jugadores sueñan con esto cuando son jóvenes, es un logro fantástico”, manifestó el estratega.

Asimismo, Pinto recordó que Soyer sufrió una lesión en el codo durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento, situación que afectó su incorporación al proceso inicial del equipo. Sin embargo, destacó que el futbolista logró recuperarse y volver a trabajar con el grupo.

“Regresó de una lesión de codo sufrida en la tercera sesión de entrenamiento y se integró inmediatamente, aunque no pudo seguir el ritmo del proceso inicial, pero volvió”, explicó el entrenador.

Finalmente, el técnico de Gil Vicente le dejó un mensaje al peruano de cara a sus próximos desafíos en el fútbol portugués. Pinto remarcó que deberá mantener la constancia para ganarse un lugar en el equipo, aunque consideró que su estreno con la selección nacional demuestra sus condiciones.

“Tiene que seguir haciendo su trabajo. Tiene que seguir luchando por su puesto, pero su debut es una prueba de su competencia y calidad”, concluyó.