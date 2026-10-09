Por Redacción EC

Luís Pinto, entrenador del primer equipo de Gil Vicente, destacó el desempeño y la proyección de Bassco Soyer luego de su debut con la selección peruana. El técnico portugués valoró que el joven futbolista haya conseguido representar a su país y resaltó la satisfacción que generó la noticia dentro del club.

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