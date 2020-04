Así como se estrenó muy joven en el arco de Cristal, con 18 años, Erick Delgado desea también que su retiro sea a una edad poco usual para un portero. A un par de meses de llegar a los 38 calendarios, el ‘Loco’ quiere estirar su carrera un par de temporadas más. Sabe que el cierre perfecto sería volver al club del Rímac, a su casa, pero aclara que jamás iría solo como figura decorativa para recibir un homenaje.

–¿Cómo está la situación en Cantolao?

Este fin de mes no hemos tenido ningún problema, nos han respetado el pago. Entrenamos por videoconferencia y el preparador físico nos ayuda como puede. Ahora queda esperar que todo pase. Después de todo esto es necesario un cambio, nada va a ser igual. Espero que esta situación nos haga aprender de lo bueno y lo malo, porque seguimos siendo inconscientes.

–Debes estar enterado de que una actriz (Tatiana Astengo) criticó a los futbolistas por ganar mucho dinero…

A mí me parece una falta de respeto total lo que hace. Me parece que alguna persona del fútbol le debe haber hecho daño para que se exprese siempre de esa manera. Los actores podrían hacer lo mismo que ellos dicen. Con nosotros la gente también se divierte al ir al estadio. Nosotros explotamos un talento que nos dio la vida y nuestra carrera dura menos que, por ejemplo, la de los actores. A nosotros se nos acaba más pronto el trabajo. Más que dividir a la gente, hay que estar juntos todos para afrontar todo este mal tiempo. Es una pena que algunos líderes de opinión intenten disociar. No veo nada productivo en lo que se dijo.

–¿Cuánto tiempo crees que van a necesitar tras la cuarentena para volver a jugar?

Es muy difícil, no todos somos iguales. Yo creo que te afecta más el tema físico. Aguantar los 90 minutos sin lesionarte va a ser difícil. No todos tenemos 20 años. Supongo que con un par de semanas intentaremos reaclimatarnos para poder jugar.

–En un par de meses cumples 38 años. ¿Ya te pusiste una fecha para el retiro?

Mentiría si digo que no lo he pensado. Pero ahora mi meta es jugar un par de años y después analizar cómo me siento, cómo está mi cuerpo, si puedo seguir jugando. Como siempre he dicho, yo juego para divertirme, y si voy a estar de lesión en lesión, mejor paro porque estoy atentando contra mi físico. Eso lo tengo claro. Hoy sigo disfrutando de entrenar, de jugar.

–Más allá de salir de Cristal no puedes quejarte de haber tenido mucha continuidad y regularidad…

Me fui a equipos que podría decirse que no son grandes, pero he tenido experiencias gratas. Me encontré con la grata sorpresa de que son buenas instituciones. Siento que me ha ido bien, pero mis actuaciones obviamente han tenido menos repercusión en los medios. No es lo mismo hacer una buena tapada en Cristal que ser figura en los otros equipos en los que he jugado. Muy poca gente ve todos partidos completos. En los últimos años creo que he tratado siempre de hacer lo mejor posible para que con mis compañeros podamos pelear más allá de no tener grandes presupuestos.

LA VIDA CELESTE

–Tu carrera ha sido atípica. ¿Debutaste en Primera siendo muy joven y de ahí tu ascenso fue muy rápido?

Sí, fue algo atípico para mi puesto. Normalmente buscan arqueros grandes, mayores. Eso era un tema cultural. Siempre se ha pensado que los veteranos siempre tienen que tapar. Yo tuve la suerte de tener un técnico [Paulo Autuori] que se la jugó por mí y de ahí en adelante siempre tuve mucha continuidad. No tengo quejas de nada. Por ahí en algún momento pude pensar que merecía más, pero la vida es un conjunto de experiencias de las que se aprende.

–Hablabas del técnico que te dio la confianza. ¿Es Paulo Autuori el entrenador más importante de tu carrera?

Sin duda. Me dio la oportunidad de jugar profesionalmente con 18 años, algo que normalmente no sucede. Como técnico, nadie puede dudar de la calidad que tiene. Después pasaron otros entrenadores que me enseñaron mucho, pero Paulo está un peldaño arriba.

–Hace poco se cumplieron 18 años del 5-1 de Alianza en Matute que generó la salida de cinco referentes de Cristal y a la postre te dio la oportunidad de jugar. ¿Tienes grabado ese momento?

Me acuerdo claramente. En la banca estaba junto a Moisela, Sheput, Bonnet… nos mirábamos y no entendíamos qué estaba sucediendo, porque Alianza era un buen equipo pero no mucho mejor que nosotros. Estábamos mudos. Fue un punto de quiebre que al final nos benefició a varios jóvenes.

–¿Te sorprendió la decisión de Autuori o de alguna forma se lo esperaban por los resultados?

Sí, nunca más volvió a suceder algo así acá. Sorprendía porque eran jugadores que tenían tiempo jugando en el club, eran de experiencia.

–En esa época no tenías una buena relación con Miguel Miranda, que era el titular pero fue uno de los cinco que salió del club.

No era de las mejores. Me tocaba concentrar con él y en un momento pedí que me cambiaran de cuarto. Miguel era mucho mayor que yo y en ese entonces se pensaba que los chicos tenían que ser mucho más sumisos. Yo no entraba en ese molde, por eso tuvimos un par de conversaciones subidas de tono.

–¿Es verdad que ya peleados le dijiste: “Te voy a quitar el puesto”?

No, eso sería una falta de respeto. Sí lo pensaba, pero no se lo dije. Después nos volvimos a encontrar cuando Juan Reynoso llega al club [Cristal] en el 2011 y Miguel era su asistente. Ahí se acentuó un poco más la mala relación entre ambos, tuvimos unas discusiones. Quizá en algún momento le debo haber dicho alguna pachotada porque me quiso corregir. Pero después me di cuenta de que no estaba bien, porque todo te sirve para crecer. En ese momento nuestra relación no fue la óptima. Hoy no le guardo rencor a nadie.

–Tu padre es hincha de Alianza, incluso iba a la barra. ¿Te generó problemas cuando ya fuiste titular en Cristal y alguna vez le gritaste un gol al Comando Sur?

Cuando él me dijo que lo dejara de hacer porque le estaba generando un problema, jamás lo volví a hacer. Uno de chico no se da cuenta, pero el tema de barras es complicado. Él creció ahí y su papá fue futbolista del club [Guillermo Delgado]. Como padre se alegraba de mis triunfos, por supuesto. Y cuando tocaba un Alianza-Cristal fumaba como chino en quiebra, y eso que no fumaba tanto. Ahora sigue viendo a Alianza, se alegra y se queja, como siempre.

–En diciembre del 2012, luego del título obtenido, Roberto Mosquera dijo que quería seguir contando con Erick Delgado. En enero el arquero de Cristal fue Diego Penny. ¿Qué pasó?

No me queda claro. El armado del equipo no solo tiene que ver con un tema dirigencial, el técnico también decide. Hay jugadores por los que matas y otros no. Yo considero que Roberto, a quien tuve después en Aurich y está todo superbién entre nosotros, en ese momento no iba a matar por mí. De lo contrario seguiría en Cristal. Si repasas, después de mí no hubo un arquero que durara más de dos temporadas en el club.

–¿Te sigue doliendo la forma como saliste de Cristal?

Me dolió un montón en un principio. Pero no soy un tipo resentido. Sí creo que hubo momentos en los que pude volver, pero hay un tema de orgullo [de los dirigentes] para no aceptar que hicieron mal conmigo.

–La versión es que un dirigente te puso la cruz por alguna razón y no quisieron renovarte el contrato.

Lo sé, por Michael [Debakey]… Dos años después me lo encontré y él me contó otra versión. Siempre hay dos lados de la historia. Prefiero decir que en ese momento se cerró mi capítulo en Cristal. Nunca más me junté con algún dirigente para pedir volver, como muchos sí lo hacen. Incluso los que hablaron mal de Cristal como institución y después fueron al club. Mi tema realmente fue raro, porque no tengo una explicación.

–¿Sí sería un cierre perfecto para tu carrera retirarte en Cristal?

Lo he pensado, pero no aceptaría ir a Cristal solo para retirarme. Sí lo haría para ganarme un puesto y seguir dando lo mejor de mí. Luego ya vería cuándo me retiraría. A quién no le gustaría estar en un equipo que pelea el título y juega una Libertadores. Obviamente, sería lindo despedirme en un club donde me hice como futbolista.

–¿Pese a tu identificación con Cristal, tuviste ofertas de Alianza o la ‘U’?

Solo de Alianza. En enero del 2008, antes de que contrataran a [Enrique] Bologna. Hablaron conmigo. Pero no había forma de cambiar de equipo, ni por el dinero valía la pena en ese momento.

LA SELECCIÓN

–Autuori te hizo debutar en la selección con 19 años, en apenas tu segunda temporada como profesional. Pero después te fuiste quedando sin chances. ¿Consideras que no te dieron las oportunidades que merecías?

Por supuesto. Lo que pasa es que solo nos fijamos en lo que vemos en la tele, pero no en toda esa gente que maneja el fútbol, en los representantes. Eso es algo de lo que nadie habla. Pero es verdad. Con Markarián fui a la selección, tapé tres partidos seguidos y luego nunca más me llamó…

–¿Fue por un representante que te sacó?

No fue porque dejé de jugar en mi club ni porque bajé mi rendimiento, eso está claro. Me pareció muy raro, pero nunca pregunté. Yo vi los partidos después y sigo sin entenderlo. Ya cuando llega Gareca no tuve ninguna chance. Sí pienso que en algunos momentos estuve mejor que los que llamaban.

–Se te criticaba porque también cometías algunos errores.

Hay muchos arqueros que tapaban en Alianza o en la ‘U’ y cometían errores, pero nunca los satanizaban como a mí.

–“A mí no me criticaban, me mataban”, lo dijiste en más de una oportunidad.

Claro, yo lo he vivido. Mucho tuvo que ver la camiseta en ese momento. También había mucha gente que me mataba porque no le gustaba mi forma de ser. El periodismo influyó un montón y yo no tuve la experiencia para manejar la situación, para evitar la polémica o ignorar las críticas.

–¿Te consideras el mejor arquero de tu generación?

No podría hablar de mi generación porque empecé muy chico y ahora agarro a la nueva generación… Hay muchos que empezaron después de mí pero son casi de mi edad. Salvo Leao [Butrón], el resto es más o menos de mi generación.

–¿Quién es el mejor arquero peruano de los últimos años?

Hay que ser justos: Leao ha sido el que más tiempo ha estado en la selección y creo que la mayoría no le hizo competencia. Muchas veces yo tampoco tuve posibilidades de competir con él. Por ejemplo, cuando Chemo estuvo en la selección a mí me dijeron que no me llevaban porque no me querían de suplente. Sí he tenido muy buenos compañeros con los que he trabajado y he aprendido, como de Óscar [Ibáñez].

–¿Pedro Gallese no ha sido el mejor ‘1’ de la selección?

No ha desentonado, ha tenido partidos buenos y malos, pero también hay que ser justos en decir que cuando fue exigido siempre ha respondido a la altura de un arquero de selección.

–¿De los nuevos porteros a quién ves con mejor proyección?

Al que he tenido de compañero es Alejandro Duarte. Ahora está en México. Es muy ágil, tiene muchas condiciones físicas y es muy inteligente, porque para ser arquero hay que ser inteligente, de lo contrario pasas a ser uno más del promedio. El tema psicológico también es importante para el puesto y él sabe lidiar con la presión. Tiene grandes condiciones.

PING PONG

-¿Qué significa Sporting Cristal?

Mi casa.

-¿El delantero más difícil que te tocó enfrentar?

Me parece que Martín Palermo.

-¿Tu ídolo de chico?

Óscar Córdoba.

-¿El mejor en tu posición en toda la historia?

Peter Schmeichel.

-¿El mejor defensa que tuviste de compañero?

Alberto Rodríguez.

-¿A qué entrenador hubieses querido para que te entrene?

A Juan Carlos Osorio.

-¿Tu mejor amigo en el fútbol?

Tengo varios, sería injusto nombrar solo a uno.

-¿En qué equipo te hubiese gustado tapar?

Boca Juniors.

-¿Te arrepientes de…?

No ser un poco más maduro cuando tuve 20 años.

-¿Ser arquero es…?

Mi modo de vida.

EQUIPO TEMPORADA Sporting Cristal 2001-08 y 2010-12 Juan Aurich 2009 Y 2013-14 Deportivo Municipal 2015-17 San Martín 2018 UTC 2019 Academia Cantolao 2020 *3 títulos nacionales con Cristal 2002, 2005 y 2012 *2 Torneos Apertura 2003 y 2014 *5 Torneos Clausura 2002, 2004 y 2005 *14 partidos con la selección

