-¿Cuál es el U-Cristal que más recuerdas?

El que ganamos 4-3 en el Monumental, en 2002. No veníamos bien, era la primera vez que pisaba ese estadio, si no recuerdo mal. Ellos tenían un buen equipo (NdR: la U termina ganando el Apertura), con jugadores de jerarquía, y nosotros éramos un plantel joven con algunos de peso como el Chorri Palacios y Flavio Maestri. Ese es el que más recuerdo por cómo se vivió el triunfo, la euforia y, claro, luego salimos campeones nacionales ese año.

-¿Te sientes más referente de Cristal por la exposición que tienes en las redes sociales gracias al éxito del programa “Ni loco ni santo” que tienes junto a Paco Bazán?

Me siento referente porque los hinchas así me lo han hecho sentir desde hace tiempo. No es que lo sea por la exposición en las redes, claro que hoy asumo la responsabilidad de defender al club. Pero creo que la hinchada sabe o siente que soy un hincha que se metió a la cancha y que seguiré llevando el escudo en alto.

-¿Te sigue doliendo tu salida del club?

Siempre digo que me pareció totalmente injusta mi salida. No fue algo deportivo. Hasta el día de hoy no lo entiendo, pero tampoco voy a machacarme con eso. Al final, lo único que sí podemos saber es que desde que me fui hasta hoy, respetando a Renato Solís que se está consolidando, a Cristal le ha costado tener un arquero que se mantenga tanto tiempo como yo.

-¿Tuviste oportunidad de volver en algún momento?

Nunca. Me hubiera gustado, claro que sí, pero no me dieron la oportunidad. Incluso habría regresado a ser suplente porque tenía claro que me iba a ganar el puesto. Hasta 2017 o 2018 mantuve la esperanza, trabajaba siempre pensando en estar en un buen momento para regresar. Pero no se dio.

Erick Delgado junto a Paco Bazán. Ambos conducen el programa "Ni loco ni santo" vía steaming. (Foto: Julio Reaño / GEC)

-¿Te gustaría trabajar en Cristal?

Depende en qué área. Pero claro que me gustaría. De hecho, me sería muy difícil trabajar en otra institución. Estoy muy identificado con Cristal, demasiado.

-¿El Monumental es un estadio difícil de jugar por la presión del hincha local?

No, nunca lo vi así. La U tiene una hinchada grande, pero de ahí a que se sienta presión… no, para nada. Soy partícipe de que la gente no baja a jugar. Cada uno maneja la presión de manera distinta. A mí me gustaba, por ejemplo. Si me hubieran dicho que habían 80 mil personas en un estadio, seguramente salía a disfrutar lo que estaba pasando.

-¿El clásico rival de Cristal es la ‘U’ o Alianza Lima?

Es la ‘U’ por lo que pasó en 1991, cuando le queman el bus a Cristal en el Lolo Fernández. Desde ahí crece la rivalidad entre ambos, se hace mucho más estrecha. Antes no tenía tanta fuerza, pero se acrecenta en los 90 y eso hace que pase a la siguiente generación, que somos nosotros, y crecimos con ese chip de que el rival era la ‘U’, de que debíamos ganarles siempre.

-¿Crees que en la ‘U’ piensen lo mismo?

Creo que la ‘U’ ve en Alianza a su clásico rival y es válido, por historia. Pero también siento que ellos se quedan con la espina clavada cada vez que Cristal les gana. A pesar de que lo quieran negar, para la ‘U’ jugar con Cristal no es lo mismo que enfrentar a cualquier otro club.

-Hoy, Cristal, líder del Apertura con 33 puntos, visita a la ‘U’ (32 pts.) en el Monumental. Quedan tres fechas. ¿Este partido decide el torneo?

No. El Apertura aún sigue, no hay mucha diferencia en puntos. Sí creo que el que gane dará un gran paso, pero no estaría totalmente sacramentado el campeonato. Además, el fixture le favorece a Cristal porque la ‘U’ viajará la otra fecha al Cusco. Eso también hace que este encuentro no sea el definitorio.

-La ‘U’ lleva una racha de 23 partidos sin perder por el torneo local. ¿Cristal tiene equipo para cortarle el invicto?

La ‘U’ ha demostrado tener un equipo sólido, por algo está peleando en la Libertadores y el Apertura. Pero ahora necesitará ganar y cuando tiene esa obligación, suele dejar muchos espacios atrás que podrían ser aprovechados por Cristal.

-¿Qué equipo tiene más presión: la ‘U’ por la obligación de ganar o Cristal por defender la punta fuera de casa?

La ‘U’ porque es el año de su centenario. Lo dije desde un inicio, tiene la presión de ser campeón en este Apertura porque sino el Clausura será más difícil.

-¿Cuánto podría afectar la ausencia de Yoshimar Yotún en un partido crucial como el del domingo?

Su ausencia duele. Le dolería a cualquier equipo. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del campeonato y el seleccionado con más presencias en Perú. Es un tipo con una jerarquía diferente. Pero el equipo ya tuvo que jugar sin él en algunos partidos del torneo y supo ganar. Cristal tiene armas para ganarle a la ‘U’ en su estadio.

-¿Hablaste con Yotún después de su lesión?

Claro. Es un amigo que me dejó el fútbol. Me apena lo que le pasó porque es una lesión fuerte. Le mando muchas buenas vibras, que se recupere y vuelva a jugar.

-¿En esta clase de partidos prima la jerarquía por encima de lo táctico?

Creo que en esta clase de partidos primará un orden porque los técnicos no dejarán nada al azar. Pero también sé que en algún momento saldrá a relucir la jerarquía de los jugadores, la pierna fuerte. A veces se gana por detalles, por poner algo más que lo táctico.

-En los últimos años Cristal ha peleado los torneos, pero siempre se cayó en la recta final, perdió algún partido clave. ¿Esta vez será distinto?

Esperemos que sea distinto. Hoy, Cristal está puntero merecidamente y tiene armas para hacerle daño a la ‘U’ en el Monumental. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, es ofensivo. Pero, ojalá, por el bien del club, que sepa sostenerse en estas últimas fechas para ganar el Apertura y soñar con el título nacional. Ya nos toca.

-¿Qué jugador de Cristal puede marcar la diferencia?

Santiago Gonzáles, sin duda alguna. Después de que Martín Cauteruccio estuvo fuera por temas de salud, Gonzales supo explotar esa velocidad que tiene y ese uno contra uno que no es normal en nuestro fútbol. Grimaldo también, pero Gonzales está atravesando una gran momento, creo que puede desequilibrar a cualquier defensor.

-¿Y en la ‘U’?

Andy Polo. Hoy es el jugador más influyente de su equipo. Si le cortas los circuitos a Polo, la ‘U’ se complica. Ese es el jugador más importante. Y después le sigue Edison Flores, por supuesto.