Erick Delgado pertenece a la Academia Cantolao, pero su identidad siempre estará con Sporting Cristal. El ex arquero rimense habló sobre la actualidad de los bajopontinos y también sobre un posible retiro en el club que es una ilusión latente para él.

“Lo pienso (el retirarse en Cristal), es más que un anhelo, ojalá se dé, habrá que conversarlo. Sí me ilusionaría”. Sobre el presente del club: “La transición creo que no han hecho las cosas mal. Cristal es un equipo ganador siempre lo ha sido , pero sí creo que se ha perdido un poco la esencia. (...) Yo nací en Cristal desde muy chiquito, siempre defendí el estandarte de Cristal. Si hay alguien que se hizo en Cristal e hincha de Cristal fui yo”, declaró en Depor.

Eso sí, ‘el loco’ no olvida que su salida no fue la mejor y por desacuerdos con la dirigencia tuvo que abandonar el club donde se formó: “Vino una transición donde entró gente que también estaba identificada con Cristal, que hicieron cosas buenas hay malas, pero me identifico con los más antiguos donde antes importaba más el ser humano, la persona y lo futbolístico era lo tercero”.

Erick Delgado se prepara para el regreso de la Liga 1 y jugará con Academia Cantolao el primer partido el próximo 7 de agosto ante Universitario de Deportes. Esta es su primera temporada en el club.

