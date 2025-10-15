El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la Liga 1 Te Apuesto finalmente tuvo que ser reporgramado para que las autoridades brinden las garantías y se juegue con público, tras el anuncio de movilizaciones en nuestro país.

Los celestes, que serán locales en el mencionado encuentro, buscaron jugar de inmediato, sin embargo desde tienda crema tenían la intención de que se dispute, pero a puertas cerradas.

Esto último generó la molestia de Erick Delgado, exfutbolista celeste y panelista de espacios deportivos, quien no dudó en señalar favoritismos a favor de los vigentes bicampeones nacionales.

“Dicen que la ‘U’ está proponiendo… Todos los partidos, todo el año se han visto beneficiados. Desde que le pusieron la gente en el Monumental. No tenían que jugar con gente, era el equipo que tenía que cumplir su fecha de sanción y le pusieron gente", dijo muy indignado.

“Después, que en su momento ganaron partidos que tenían que ganar, listo, lo ganaron, pero se vieron beneficiados”, añadió Delgado.

En esa línea recordó cuando incluso alguna autoridad local decidió intervenir para que un partido de los cremas se juegue con hinchada local.

“¿Cómo me vas a decir que la culpa no es de la ‘U’? Si fueron a reclamar a la Policía. No sé de dónde consiguieron a un General, Comandante. A Alianza y a Cristal en su momento los han castigado y han cumplido el castigo, bien o mal pero lo cumplieron. El único que no cumplió fue la ‘U’”, apuntó.

Cabe mencionar que finalmente el Sorting Cristal vs. Universitario se jugará el próximo jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

