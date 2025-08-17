El traspaso de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre es casi un hecho. El futbolista de 23 años tuvo una emotiva despedida en la victoria 3-1 ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva.

En conversación con la prensa aseguró que solo faltan detalles para estampar su firma en el ‘Tricolor’. Además, le dedicó unas palabras a la hinchada ‘íntima’.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza y si me puedo retirar en Alianza sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, indicó el ‘Samurái’.

Asimismo, mencionó que es una gran oportunidad jugar en un club como Gremio: “Bastante contento de cómo se despidió la gente. Si bien es cierto es real lo de la oferta, pero en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz de la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”.

“Alianza para mí es familia, amor, es lo que se vio ayer y lo que se ve en todos los partidos. Es la unión de todos los compañeros, comando técnico, los hinchas. Somos uno solo y tenemos que seguir así. Alianza siempre va a ser esto, va a ser el equipo del pueblo”, concluyó.

