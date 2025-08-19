Erick Noriega emprendió viaje este martes con destino a Brasil para unirse a las filas de Gremio, poniendo fin a una etapa significativa en Alianza Lima. Antes de partir, el futbolista se tomó un momento para expresar su agradecimiento y sus sentimientos sobre esta nueva oportunidad en su carrera.

Visiblemente emocionado, el jugador nacional compartió sus sensaciones sobre su trascendental paso. “Estoy bastante feliz de esta oportunidad, me voy con sentimientos encontrados, pero contento por tener esta oportunidad en un club grande. Espero que todo siga saliendo bien y a darlo todo”, declaró desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Es una mezcla de nostalgia por Alianza y la emoción por el desafío que le espera en Gremio, señaló el popular ‘Samurai’.

🎙️ Erick Noriega: "ALIANZA LIMA ME DIO TODO. Agradecido con la hinchada de Alianza, la mejor del Perú. Me voy con sentimientos encontrados. Llegó para demostrar desde el día uno mi talento. No pedí que me dediquen el clásico, pero los clásicos se ganan".



“Fue una etapa muy linda en Alianza Lima, desde el día que llegué siempre me trataron muy bien, es mi casa y estoy seguro que ellos van a seguir por el buen camino”, destacó en diálogo con la prensa local.