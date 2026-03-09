Con una sólida actuación y haciendo dupla con un top como el brasileño Arthur (ex-Barcelona y Juventus) en el mediocampo de Gremio, el peruano Erick Noriega se consagró por primera vez campeón del Campeonato Gaúcho, la máxima competición de fútbol profesional en el estado de Rio Grande del Sur, Brasil.

Con 24 años, el volante peruano fue titular y jugó los 90 minutos en un encuentro en el que destacó además por una asistencia de gol para que Gustavo Martins abriera la cuenta a favor de Gremio.

La expulsión de Wagner Leonardo en Gremio envalentonó al Internacional, pero el gol de Alan Patrick a los 82’ fue insuficiente para el local. Y es que en el duelo de ida, donde también fue titular el ‘Samurái’, Gremio sacó una ventaja de 3-0, por lo que se quedó con el primer título de la temporada gracias a un marcador global de 4-1.

Tras destacar como central en su primer semestre como jugador del Tricolor, el polifuncional jugador se consolidó como volante con el entrenador Luis Castro y aportó dos asistencias para la consagración en el torneo estadual.

El meteórico ascenso de Noriega se ve reflejado en sus estadísticas, pero también en su valor de mercado: en poco más de dos años pasó de valer US$225 mil a US$3,4 millones tras dar el salto desde la Universidad San Martín, pasando por Comerciantes Unidos hasta Alianza Lima, club donde una temporada le bastó para ser fichado por el Gremio, entonces dirigido por Mano.

Cabe recordar que Noriega se estrenó como profesional en el Shimizu S-Pulse de Japón en la temporada 2021.

La historia del título pendiente

Era el 2016 cuando Erick Noriega llegó hasta la prefectura de Shizuaka, en la lejana Japón, con la ambición de convertirse en futbolista profesional de la J1 League.

Su anhelo tenía un aliciente mayor. Para llegar hasta Japón había tenido que renunciar a la primera gran oportunidad de ganar un título en menores, nada menos que con el equipo del cual se hizo hincha desde chiquillo: Alianza Lima.

Aquél año, tras probar suerte en varios equipos y academias, Erick llegó a Alianza Lima y estuvo bajo la dirección de Ernesto Arakaki. Ahí, fue capitán y figura del cuadro blanquiazul en la Copa Federación, donde estaba encaminado el título. Sin embargo, tuvo que frustrar su sueño por la obligación de viajar con sus padres de vuelta a Japón, país donde nació en el 2001.

Este 2026, una década después y tras un largo esfuerzo que lo llevó a dar el gran salto al fútbol profesional peruano, Erick pudo cumplir la promesa de salir campeón y se cobró la revancha de aquel chiquillo que lo dejó todo -incluso un título- para acompañar a sus padres y buscarse la vida.

Con 24 años, el ‘Samurái’ se ha consolidado como titular indiscutible nada menos que en el Gremio de Porto Alegre y se coronó campeón del Campeonato Gáucho. Título merecido que afianza una carrera que parece no tener techo próximo y da indicios de que su próxima parada será Europa.

Semana de selección

Antes del duelo ante Internacional, medios brasileños como O Globo revelaron que Gremio recibió la carta de reserva de la selección peruana para los amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Senegal y Honduras (28 y 31, respectivamente).

El ‘Samurái’ está llamado a ser uno de los pilares de la nueva selección peruana, ahora bajo el mando del brasileño Mano Menezes, quien precisamente fue su técnico cuando el jugador llegó a Gremio a mediados del año pasado.

Otro de los llamados a liderar esta nueva selección es el defensa central Fabio Gruber, quien en el último duelo con el Nuremberg de la Bundesliga 2 tuvo que abandonar el campo apenas a los siete minutos. Según el reporte del club, el polifuncional jugador padece una contractura muscular. Su llamado podría estar en duda.

Kenji Cabrera, quien también debería figurar entre los fijos de la convocatoria de Mano Menezes, fue figura y destacó con una asistencia de gol en el triunfo de 4-1 del Vancouver Whitecaps ante el Portland Timbers por la MLS.

La primera convocatoria de Mano Menezes como técnico de la selección peruana debería anunciarse este próximo fin de semana.

