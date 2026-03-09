Por José Antonio Bragayrac

Con una sólida actuación y haciendo dupla con un top como el brasileño Arthur (ex-Barcelona y Juventus) en el mediocampo de Gremio, el peruano Erick Noriega se consagró por primera vez campeón del Campeonato Gaúcho, la máxima competición de fútbol profesional en el estado de Rio Grande del Sur, Brasil.

