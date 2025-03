El futbolista Erick Noriega se ha consolidado en el primer equipo de Alianza Lima y sus buenas actuaciones incluso lo llevaron a la selección peruana, pero el camino no fue fácil.

Durante una entrevista en el podcast de YouTube 'Al Volante‘, contó que años atrás pasó una prueba en la institución de La Victoria, aunque sin éxito.

“Fui a pedir una prueba a Alianza Lima, me mandaron a la reserva, al final me dijeron que no me iban a subir a Primera. Estaba ‘Chicho’ (Salas). Cuando Alianza me dijo que no, dije tal vez (ser futbolista) no sea para mí”, dijo.

Actualmente es titular indiscutible en el once del argentino Néstor Gorosito y su llamado a la blanquirroja, para la próxima fecha doble de Eliminatorias, es casi un hecho.

Por otro lado, se refirió al momento de tensión que vivió instantes previos a patear su penal en la definición ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

“Estaba más nervioso. Cuando me tocó patear a mí, recuerdo que estaba arrodillado y lo toco a Zambrano y le digo ‘Kaiser, ¿no quieres patear tú?‘”, contó entre risas.

Hasta el Samurai más valiente puede sentir miedo🇯🇵⚔️



Erick Noriega fue mi copiloto y nos contó cómo superó los nervios y se jugó un partidazo contra Boca, sus inicios en Alianza y mucho más⚽



No te pierdas este episodio el sábado.



Suscríbete 👉🏼 https://t.co/VBpUQxtnUm pic.twitter.com/l41vjrCWD6 — Darinka Zumaeta (@Darinkazumaetam) March 7, 2025