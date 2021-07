Conforme a los criterios de Saber más

Con el dorsal número “10”, en el tradicional Deportivo Municipal , el club donde brilló el “Cholo” Sotil y nació Jefferson Farfán , el volante Erinson Ramírez se traza un camino ascendente bajo las enseñanzas del técnico Franco Navarro.

“El profesor sabe lo que puedo dar al equipo, al fútbol, me conoce desde UTC”, reveló emocionado el autor del último doblete con que la “Academia” retomó a la victoria, frente a Mannucci (2-1), el último viernes en Matute. Dentro del campo, el volante saca lustre del manual innato, el ADN canterano nacido en el barrio. La picardía, el juego ‘tribunero’ y los goles de ensueño, son el premio que adornan un manojo de elogios. “El objetivo es sostener el buen juego, pero todo se basa en el colectivo del grupo”, resalta con los pies sobre la tierra.

Por ahora, su presente es consolidarse en la ‘Franja’ para volver a llenarle los ojos al “Tigre” Ricardo Gareca. “Tengo muchos objetivos en mente, pero poco a poco, no me desespero”, reconoció con la madurez futbolística encontrada en un club que le abrió las puertas a la capital, pero no olvida al corazón. “Municipal es el equipo que me da el pan de cada día para mi familia; sin embargo, para nadie es un secreto mi hinchaje por Alianza Lima ”, admitió.

—Reapareciste para anotar un doblete de buena factura que terminó por darle el triunfo 2-1 sobre Mannucci. ¿Cómo te sentiste?

Lo importante fue que Municipal volvió a ganar, pues hay un gran equipo, grupo y cuerpo técnico. Sobre los goles, todos son bonitos, son para celebrar, más si el equipo gana.

—La mayoría de tus anotaciones han sido en el estadio Alejandro Villanueva, tu ex casa, con Alianza Lima...

Sí, me gusta jugar en Matute, es como mi casa. Mis últimos cuatro goles han sido para el Comando Sur, es lo más hermoso que puedo vivir cuando voy a jugar ahí.

—Los goles han sido en el arco de tribuna sur...

Sí, algo muy curioso, son para Comando Svr. Pertenezco a Municipal, agradezco al club, a la institución, pero soy hincha de Alianza Lima.

—¿Regalas “chocolate” cuando juegas con la “Academia”?

Sí, acá en mi equipo, Municipal, hay muchos compañeros que me dicen que tengo “chocolate”, me gusta cuando hablan así de mí, ya que me genera mayor confianza cuando juego, doy el cien por ciento en cada jugada, me encanta.

—¿Estás en una etapa de maduración futbolística?

Con confianza todo se puede lograr. Yo antes de venir a Municipal hablé con Franco Navarro y Leo Rojas, quienes me tuvieron en UTC, el año pasado, y acepté jugar para seguir con ellos, en una institución seria y tradicional . Acá estoy para bien personal, del grupo, del comando técnico y todos los que me apoyaron.

—Franco Navarro te potenció en UTC, ¿cómo es la relación con él?

El profesor y Leo Rojas son como mis padres en el fútbol. Desde el año pasado me dieron la confianza, me conocen muy bien, siempre me aconsejan. Con UTC jugué casi todos los partidos, terminé destacando dentro del colectivo, marcando goles, y con algo histórico, el ganarle 6-1 a la “U”. Algo inolvidable para mí, fue gran experiencia UTC, y ahora con Municipal, he venido a demostrar mi fútbol.

—¿Viste videos de Franco Navarro?

Siempre que estamos concentrando, en charla o en cena, el profesor se me acerca y enseña sus videos cuando jugaba en la selección peruana, en Independiente de Argentina. Me habla del amor a la camiseta, sus goles, y para mí, él fue un gran goleador. Cuando estoy por definir, recuerdo sus anotaciones, y trato de ponerlo debajo de la valla. Casi todas las termino convirtiendo. El profesor siempre me habla, y cuando tengo que jugar “9”, tengo que hacer el desmarque, estar perfilado. Ahora juego atrás del delantero, lo estoy desarrollando futbolísticamente en cada jugada.





—Es un técnico de carácter, serio y hasta suele transmitir amargura, ¿así es en la interna?

Tengo confianza con él. Hay algunos que le tienen temor, pero es un técnico muy bueno. Siempre hay mucho por aprender de él, yo lo tuve dos años y medio. Sé lo que él quiere del equipo dentro del campo.

—Estuviste en microciclos de la selección, pero por una apendicitis se postergó... ¿Trabajas por la revancha?

Sí, tuve una operación de apéndice aguda, me operaron de emergencia, pero ya es tema del pasado. Ahora vivo el presente, estoy con la misma motivación de seguir haciendo bien las cosas con Municipal para volver a la selección. ¿Quién no desea defender la camiseta de su selección? Todos. Es algo bonito.

—En el Municipal-Alianza de la Fase 1, hubo una jugada que te cruzaste con Jefferson Farfán, el “10” del equipo de tus amores...

Justo semanas anteriores estuve con Jefferson conversando, y después me lo encontré. Fue una motivación muy grande haberlo enfrentado. Además, él se formó en Municipal y usaba la “10”, también, es una motivación especial. Tiene mucho “chocolate”. Ojalá vuelva pronto, pues Alianza y la selección lo necesitan.

—¿Observas los partidos de Alianza Lima?

Sí, todos los encuentros. No me pierdo ninguno. El hecho de ser jugador de Municipal no me quita el hinchaje por Alianza, todos lo saben. Cuando he jugado contra ellos, lo hice al cien por ciento, mi familia lo sabe.

—¿Tu presente es Municipal, pero está dentro de tus objetivos volver a casa?

Siempre hablo con mis padres, hermanos y esposa, el año pasado quise volver a Alianza, pero nunca tuve la llamada de ellos, pero sí me gustaría, en algún momento, sacarlo campeón, ver a su gran hinchada como alienta al equipo de mis amores.

—¿En menores, alentaste desde tribuna sur, en Matute?

Sí, hasta cuando jugaba en Primera y no salía en lista, siempre iba a alentar al equipo a comando sur. Tenía que vivir desde ahí el partido. Recuerdo que ese Alianza estaba André Carrillo, Paolo Hurtado, Roberto Ovelar, ahora mi compañero, fue algo bonito verlos jugar.

—Municipal ha comenzado con el pie derecho la Fase 2…

El profesor Franco confía en nosotros, igual el grupo, así que tenemos que sacar al equipo adelante. Lo estamos demostrando más que nunca en el torneo.

—¿Qué futbolista peruano te sorprendió en la Copa América de Brasil?

André Carrillo. Lo que me gusta es que al técnico Ricardo Gareca siempre le gusta que el futbolista tenga la pelota al ras del piso, y lo han demostrado en cada encuentro. Se le ha jugado de igual a igual a selecciones como Brasil, Colombia, Ecuador, ya que la selección tiene mucha calidad para jugar.

—¿De chico a quién seguías en la selección peruana?

Siempre seguía a Jefferson Farfán desde que estaba en PSV, Schalke 04. Después a André Carrillo cuando estaba en Sporting de Lisboa. Siempre fueron mi motivación de pequeño para ser futbolista.

—¿Para todo enganche se le hace fácil tener un “9” como Gianluca Lapadula?

Es un gran jugador, como Claudio Pizarro, que te hace los desmarques distintos por haber jugado en el extranjero. Es muy fuerte, no da ninguna pelota por pedida, siempre está para todos sus compañeros, el cuerpo técnico, para todo el Perú.

—¿Deseas seguir codeándote con esos jugadores en la selección?

Sí, sería una gran motivación entrenar con ellos. Verlos en cada entrenamiento, y apoyar para defender al Perú, me haría muy feliz. Ya llegará mi momento en la selección. Por ahora, seguiré trabajando en Municipal, mi presente. Cuando estuve en la selección, recuerdo que Martín Távara, Marco López y Jhilmar Lora, les gustaba tocar, meterle “chocolate”, mientras que Farfán nos veía, estaba sentido. Ojalá se recupere pronto.

