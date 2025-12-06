En el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Sporting Cristal juegan por la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga 1 en el que ambos equipos buscan ser Perú 2 y clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Los íntimos vienen ganando 3-1 al descanso; sin embargo, antes del tercer gol anotado por Paolo Guerrero, el ecuatoriano Eryc Castillo pudo anotar pero se perdió el tanto debajo del arco.

Castillo, que ya lleva dos goles en el encuentro, se encontró un balón a pocos metros del pórtico de Cristal defendido por Diego Enriquez, pero no pudo rematar y su disparo se fue a unos metros del palo más cercano.