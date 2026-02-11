¿Y Paolo Guerrero? Eryc Castillo falló el penal que pudo ser el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¡Silencio en Matute! Eryc Castillo tuvo una oportunidad inmejorable para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.
MIRAR | Las dos sorpresas en el once de Guede y el “haremos historia” del presidente de 2 de Mayo: lo que no se vio del día previo del partido de Alianza por Libertadores
El árbitro tras revisar el VAR cobró penal por una mano en área del conjunto paraguayo.
No obstante, a pesar de lo que todos creían, Paolo Guerrero, el capitán ‘íntimo’, le cedió el penal a Eryc Castillo.
El atacante ecuatoriano disparó hacia la derecha de Ángel Martínez. El portero se anticipó y logró rechazar el balón.