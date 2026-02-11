¿Y Paolo Guerrero? Eryc Castillo falló el penal que pudo ser el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo

¡Silencio en Matute! Eryc Castillo tuvo una oportunidad inmejorable para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El árbitro tras revisar el VAR cobró penal por una mano en área del conjunto paraguayo.

No obstante, a pesar de lo que todos creían, Paolo Guerrero, el capitán ‘íntimo’, le cedió el penal a Eryc Castillo.

El atacante ecuatoriano disparó hacia la derecha de Ángel Martínez. El portero se anticipó y logró rechazar el balón.