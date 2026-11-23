Eryc Castillo atraviesa un destacado momento goleador y su nombre aparece entre los futbolistas sudamericanos con más anotaciones en las ligas de Primera División durante 2026. El delantero de Alianza Lima registra 23 goles y comparte el sexto lugar de una clasificación que reúne a importantes figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi y Luis Suárez.

El atacante ecuatoriano se ha convertido en uno de los nombres destacados de este listado, en el que también aparecen futbolistas de diferentes ligas del continente. Su presencia representa un registro importante para el cuadro blanquiazul, que cuenta con Castillo como una de sus principales referencias ofensivas.

Eryc Castillo, entre los sudamericanos más goleadores de 2026

Con 23 anotaciones en Primera División durante 2026, Eryc Castillo ocupa el sexto puesto de la clasificación, igualado con el uruguayo Luis Suárez.

El futbolista blanquiazul se encuentra por encima de otros nombres reconocidos, como Bérgson, Nazareno Gómez, Jhon­der Cádiz y Salomón Rondón, quienes registran 22 tantos cada uno.

Sudamericanos con más goles en ligas de Primera División en 2026👇 1️⃣ Julián Quiñones 🇲🇽 🇨🇴 32 2️⃣ Fernando Zampedri 🇨🇱 🇦🇷 29 3️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 26 4️⃣ Édgar Medrano 🇨🇴 24 5️⃣ Luis Suárez 🇨🇴 23 6️⃣ ERYC CASTILLO 🇪🇨 23 🆕 7️⃣ Bérgson 🇲🇾 🇧🇷 22 8️⃣ Nazareno Gómez 🇦🇷 22 9️⃣ Jhonder Cádiz 🇻🇪 22 🔟 Salomón Rondón 🇻🇪 22 — Only Stats (@TheGoatStats) November 22, 2026

¿Quiénes lideran el ranking de goleadores sudamericanos?

El primer lugar de la clasificación pertenece al argentino Julián Quiñones, quien suma 32 goles en Primera División. Lo sigue el colombiano Fernando Zampedri, con 29 anotaciones, mientras que Lionel Messi completa el podio con 26 tantos.

El cuarto puesto es para el argentino Édgar Medrano, con 24 goles. Por detrás aparecen Luis Suárez y Eryc Castillo, ambos con 23 anotaciones.

Ranking de sudamericanos con más goles en Primera División en 2026:

Julián Quiñones (32 goles) Fernando Zampedri (29 goles) Lionel Messi (26 goles) Édgar Medrano (24 goles) Luis Suárez (23 goles) Eryc Castillo (23 goles) Bérgson (22 goles) Nazareno Gómez (22 goles) Jhon­der Cádiz (22 goles) Salomón Rondón (22 goles)

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