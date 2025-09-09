El delantero blanquiazul había conversado con Fabián Bustos cuando este entrenaba a la ‘U’.
El delantero blanquiazul había conversado con Fabián Bustos cuando este entrenaba a la ‘U’.
Redacción EC
Redacción EC

sumó para la presente temporada al delantero ecuatoriano , quien se ha destacado tanto en la competencia local como internacional y planea quedarse por muchos años en la institución de La Victoria.

LEE TAMBIÉN: Entradas Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana: precios y dónde comprar

El veloz futbolista fue invitado de la última edición del programa ‘Enfocados’ y reveló que cuando se enteró de un interés de Perú, pensó que era de Universitario y no de Alianza Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Cuando me dicen a mí que había una oferta de Perú, sinceramente pensé que era por (Fabián) Bustos que fue mi DT en Barcelona y estaba en la ‘U’, y yo pensé que era a la ‘U’ porque meses antes había conversado con él”, confesó Castillo.

MIRA: ¿André Carrillo a Universitario? Esto dijo Álvaro Barco sobre la posibilidad del regreso de ‘ La Culebra’ a la Liga 1 Te Apuesto

“Y me dijeron que era de Alianza Lima y me fui corriendo. Literalmente me han tratado 10 puntos”, añadió el ecuatoriano.

En esa línea, remarcó que su intención es renovar y seguir alcanzando objetivos con camiseta blanquiazul.

“De mi parte se está hablando, Dios permita que sea mucho tiempo. Mi agente lo está manejando. Uno quiere llegar a un lugar donde se sienta tranquilo, y la verdad hace mucho tiempo no sentía esa tranquilidad que hay acá. Hay un grupo humano que da para quedarse, para estar tranquilo”, apuntó.

MIRA: Álvaro Barco sobre Alianza Lima: “Existe una rivalidad que genera mucho fanatismo, pero en algún momento tendremos que poner esto en orden”

Alianza Lima jugará el jueves 18 de septiembre en Matute ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.

Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC