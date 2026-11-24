El técnico de Sport Huancayo, Richard Pellejero, se pronunció sobre la campaña del equipo en el Torneo Clausura 2026 y destacó el trabajo realizado por sus dirigidos a lo largo de la competición. Pese a que el desenlace no fue el esperado en el compromiso decisivo, el entrenador consideró que lo conseguido por el conjunto huancaíno merece reconocimiento.

En una entrevista, Pellejero agradeció las palabras de reconocimiento hacia su comando técnico, los jugadores y los hinchas, y coincidió en que el rendimiento de un equipo no debería evaluarse únicamente por lo sucedido en un partido determinante.

“Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que sí, creo que el clausura es algo impensado lo que hicieron estos muchachos, es la realidad. Si ustedes me preguntan cuando llegamos aquí a Huancayo y vamos a estar viviendo esto”, manifestó.

Pellejero reivindica la campaña de Sport Huancayo

Durante la conversación, el entrenador recibió el reconocimiento por el desempeño de Sport Huancayo durante el Clausura. En particular, se resaltó que un resultado adverso en un encuentro decisivo no debería opacar todo el recorrido que realizó el equipo a lo largo del campeonato.

El estratega agradeció estas palabras y calificó de inesperado lo conseguido por sus futbolistas desde su llegada al club.

🎙️ Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo: “Creo que lo del Clausura es algo impensado, lo que hicieron estos muchachos”. #AlÁngulo 🥅⚽ 📲 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑆𝐼𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑢 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝐴𝑝𝑝 → https://t.co/AsLDM30TOB — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 24, 2026

Al inicio de la conversación, Richard Pellejero también fue consultado sobre su presencia en el espacio, entre bromas sobre si respondía a una cábala o a un gesto de educación.

El entrenador descartó que se tratara de una superstición y explicó que suele tener pocas cábalas relacionadas con el fútbol. Además, comentó que atravesaba algunas molestias en la garganta.

“No, no, soy de tener pocas cábalas en el fútbol, pero no, no, por educación, obviamente, que sé que ando medio mal de la garganta, hablaba con unos colegas de ustedes, pero bueno, cuando uno se compromete, tiene que estar”, señaló.

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