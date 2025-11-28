Decenas de historias convergen en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, historias de superación, esfuerzo y empoderamiento. Uno de estos casos es Villa Libertad Girls, el club que es comandado netamente por mujeres que vislumbra con su juego fecha con fecha.

Entre los gritos e indicaciones de profesores y entrenadores, las voces femeninas desde el banquillo de Villa Libertad Girls se imponen de sobremanera.

Amaly Damiano (directora técnica), María de La Cruz (asistente técnica), Yadhira Uscamayta (preparadora física) y Jade Vigo Torres (coordinadora deportiva) son las gestoras de un proyecto que aspira a mucho más que un título.

“Esperamos ganar cada partido y llegar a la final. La primera fecha fue difícil, pero más que nada quiero que las niñas disfruten todo esto”, mencionó la asistente De La Cruz.

En cada entrenamiento en el Estadio Municipal Julio Montjoy Guizado (Santiago de Surco), el comando técnico potencia el talento de las niñas, corrige errores y aconseja con base a su experiencia.

María de La Cruz es una amante del fútbol. Además de participar en la Copa Perú Femenina, ha logrado conformar un grupo, junto a apasionadas al igual que ella, que guía a las futuras futbolistas. “Es divertido, porque son mis amigas, han entrenado conmigo, ahora se han vuelto entrenadoras y son mi mano derecha”.

“Estos campeonatos son muy buenos para que las niñas tengan más visibilidad. En mis tiempos no existían estos torneos con grandes auspiciadores. Ahora pueden mostrar su talento, y vean que las mujeres también pueden jugar fútbol”, finalizó.

De esta manera, el Semillero no es solo una prueba para las niñas y adolescentes, también lo es para las jóvenes entrenadoras que no se rindieron desde pequeñas y siguen amando el fútbol.