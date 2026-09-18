Jorge Murrugarra volvió a referirse al significado que tiene Universitario de Deportes en su vida y dejó una respuesta cargada de sentimiento. El mediocampista crema destacó su identificación con la institución y aseguró que vestir la camiseta del cuadro merengue representa mucho más que una experiencia deportiva.

Consultado sobre qué representa la ‘U’ en su vida, Murrugarra no dudó en responder y resumió su sentimiento hacia la institución en tres palabras: vida, amor y familia.

“Es mi vida, es mucho amor, es familia”, respondió el futbolista al hablar de su vínculo con el conjunto crema.

El orgullo de defender la camiseta crema

Murrugarra también expresó su satisfacción por formar parte del actual plantel de Universitario y compartir el vestuario con sus compañeros. El volante resaltó el orgullo que siente al encontrarse dentro del grupo que representa al club en la actualidad.

Jorge Murrugarra. (Foto: ITEA Sports)

“La verdad, vivo de muy chiquito, de muy amado club. Ahora estar aquí, la verdad estoy muy orgulloso”, manifestó el jugador.

El mediocampista cerró su respuesta resaltando el momento que atraviesa como integrante del plantel crema y su compromiso con la camiseta.

“Y nada, estoy muy feliz, muy contento de ser parte de este gran grupo y poder defender su color”, señaló Murrugarra.