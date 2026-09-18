Jorge Murrugarra no duda cuando le preguntan por Universitario: “Es mi vida”. Foto: Universitario
Jorge Murrugarra no duda cuando le preguntan por Universitario: “Es mi vida”. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Jorge Murrugarra volvió a referirse al significado que tiene Universitario de Deportes en su vida y dejó una respuesta cargada de sentimiento. El mediocampista crema destacó su identificación con la institución y aseguró que vestir la camiseta del cuadro merengue representa mucho más que una experiencia deportiva.

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