Gianluca Lapadula asume la responsabilidad tras el empate de la ‘U’. Foto: X/@JaxLatinMedia
Gianluca Lapadula asume la responsabilidad tras el empate de la ‘U’. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula no escondió su frustración después del empate 2-2 de Universitario de Deportes frente a CD Moquegua en el Estadio Monumental. El delantero crema lamentó el resultado, que complicó las posibilidades del equipo de conquistar el Torneo Clausura 2026 y depender de sus propios resultados para alcanzar el título.

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