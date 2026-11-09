Gianluca Lapadula no escondió su frustración después del empate 2-2 de Universitario de Deportes frente a CD Moquegua en el Estadio Monumental. El delantero crema lamentó el resultado, que complicó las posibilidades del equipo de conquistar el Torneo Clausura 2026 y depender de sus propios resultados para alcanzar el título.

Tras el encuentro, el atacante ítalo-peruano conversó con la prensa y reconoció que el equipo dejó escapar una oportunidad importante. Sin embargo, remarcó que todavía queda una jornada por disputar y que el plantel debe concentrarse en conseguir una victoria ante Sport Huancayo.

“Es un desastre, es una lástima, pero hay un partido más que hay que enfocarse”, expresó Lapadula al ser consultado por el resultado en el Monumental.

Universitario no depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

Lapadula reconoce errores de Universitario ante CD Moquegua

El delantero consideró que Universitario tuvo oportunidades suficientes para conseguir los tres puntos, aunque lamentó la falta de eficacia frente al arco rival y la pérdida del control del encuentro en determinados pasajes.

“Yo creo que hicimos nuestro mejor partido, nos faltó algo. Todavía falta un partido, hay que trabajar en eso”, manifestó.

Al ser consultado sobre qué le faltó al equipo para conseguir la victoria, Lapadula fue directo al reconocer las ocasiones desperdiciadas y los problemas para manejar el compromiso.

“Yo creo que tuvimos varias y lamentablemente no las hicimos. También perdimos un poco el manejo del partido”, explicó.

El atacante también fue consultado por su sustitución durante el encuentro y descartó que estuviera relacionada con algún problema físico, aunque reconoció el desgaste acumulado por la seguidilla de compromisos.

“Yo estoy muy bien, claro, hemos jugado tres partidos en una semana”, respondió.

El ‘Bambino’ también fue consultado sobre el tetracampeonato nacional y si aún cree en la posibilidad de que Universitario lo consiga. El delantero respondió brevemente, pero dejó abierta la posibilidad de que el equipo consiga su principal objetivo de la temporada.

“¿Por qué no?”, contestó Lapadula.

El futbolista también reconoció que entiende la molestia de los hinchas por el resultado en el Monumental, especialmente porque el equipo tenía la oportunidad de llegar a la última jornada con mejores opciones de conquistar el Clausura.

“Claro, se puede entender. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el fútbol, en el trabajo y nada más”, señaló.

Gianluca Lapadula anotó el segundo gol de Universitario ante CD Moquegua. (@photo.gec)

Asimismo, reveló que en el vestuario quedó un sentimiento de decepción después del empate, aunque insistió en que el grupo debe pasar la página y concentrarse en el siguiente compromiso.

“Claro, hay decepción. Pero desde ahí que hay que enfocarse en el último partido”, agregó.

Lapadula explica por qué decidió patear el penal ante CD Moquegua

Otro de los temas abordados fue la decisión de ejecutar el penal frente a CD Moquegua, en lugar de que lo hiciera Alex Valera, habitual referente ofensivo del equipo crema.

Lapadula explicó que decidió asumir la responsabilidad desde los doce pasos y defendió a su compañero, a quien reconoció por su trayectoria en Universitario.

“Tuvimos varias y lamentablemente no la hicimos. Hay DECEPCIÓN pero hay que luchar hasta el último partido. Alex es un goleador histórico y hoy me tocó a mí -sobre el penal-“ Gianluca Lapadula, jugador Universitario 🎙️ @PaolovelaR https://t.co/DwxBEGCluV — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 9, 2026

“Los penales, quien patea puede fallar. Así es el fútbol, así es la vida. Y quise patear el penal esta vez”, sostuvo.

Además, tuvo palabras de reconocimiento para Valera: “El Cholo es un referente, es un goleador histórico. Tiene todo mi respeto y de todos. Y hoy dio mi turno a mí”.

Universitario tendrá una última oportunidad para cerrar el Torneo Clausura 2026 de la mejor manera cuando visite a Sport Huancayo por la jornada final del campeonato.

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