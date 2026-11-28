Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

¡Ya tenemos a las campeonas! Sport Neciosup se consagró en la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 en el CARFIP de Chorrillos, que vivió una jornada llena de emociones. En ese sentido, conversamos con Martín Higa, gerente de Comunicación Corporativa de Repsol Perú, la marca que decidió apostar por el futuro del deporte en el país, así como incentivar a las niñas y adolescentes

¿Cómo has visto el desarrollo del torneo de inicio a fin?

Es un éxito de principio a fin y no solamente este año, sino en los dos años anteriores, 2024 y 2025. Porque esta es la tercera vez que organizamos el semillero y es un orgullo que el ecosistema del fútbol femenino cada vez tenga mayor realce, más participación.

Esto es una una clara muestra de que de que hay talento del fútbol femenino en el Perú desde hace años, solamente que necesitábamos, en alianza con con El Comercio, visibilizarlo y darle el realce que se necesita.

¿Qué significa para Repsol formar parte del semillero?

Es un orgullo enorme porque para Repsol es muy importante seguir trabajando no solo en la diversidad, sino en la equidad, específicamente, en el deporte y el fútbol femenino.

¿Qué valores busca transmitir Repsol a través de su participación en el semillero?

Para Repsol es muy importante que la equidad en el deporte, sobre todo en el fútbol femenino, se mantenga ultrapresente, Aquí lo que estamos viendo, fecha a fecha, es la competitividad, el ánimo de participar y de ganar, pero también el compañerismo y el tema de las de la solidaridad.

Nosotros lo que estamos buscando es que el talento esté identificado y que finalmente dentro de ocho o nueve años alguna de estas chicas lleguen finalmente a la selección nacional de fútbol femenino.