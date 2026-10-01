Fabián Bustos ya trabaja nuevamente como entrenador de Universitario de Deportes y no ocultó su ilusión por afrontar una segunda etapa al frente del cuadro crema. Tras su regreso al club, el técnico argentino explicó las razones que lo llevaron a aceptar rápidamente la propuesta y se refirió al escenario que encuentra en la recta decisiva de la temporada.

El estratega asumió el cargo luego de la salida de Héctor Cúper y se convirtió en el cuarto entrenador de Universitario en el año, un dato que no pasó inadvertido durante sus primeras declaraciones. Para Bustos, sin embargo, el momento deportivo que atraviesa la institución permite concentrarse en el objetivo que tiene el plantel.

Bustos y su análisis sobre ser el cuarto técnico de Universitario

Consultado por su llegada después de otros cambios en el banquillo durante la temporada, Bustos evitó profundizar en una evaluación que, según explicó, corresponde principalmente a la dirigencia.

“Siento que lo que quiere la gente de la U es lo mismo. Siento que es un momento ideal, es un momento histórico. Tenemos muchas posibilidades (tetracampeonato). Es un análisis más para la dirigencia”, sostuvo.

El argentino puso el foco en el objetivo deportivo y en la conexión que existe entre el plantel y los hinchas. Su intención es trabajar desde el primer momento para que Universitario mantenga sus posibilidades de competir por el Torneo Clausura y, posteriormente, por el título nacional.

La razón por la que Fabián Bustos volvió a Universitario. Foto: Universitario

¿Por qué Fabián Bustos aceptó volver a Universitario?

Bustos explicó que la decisión de regresar a la institución fue rápida debido al vínculo que mantiene con el club y a las condiciones que encontró durante su primera etapa.

“¿Quién no va a querer volver a un club tan importante, tan organizado, tan exitoso, el más grande del Perú y que nos abrió las puertas nuevamente? Así que no hace falta, no había mucho que pensar, desde que se da la posibilidad, uno se empieza a ilusionar y empieza a soñar con hacer las cosas con mucha humildad, con mucho trabajo, de la misma manera que lo hicimos en nuestro anterior proceso”, manifestó.

El entrenador también destacó la estructura de la institución y aseguró que esos factores fueron determinantes para tomar una decisión.

“Nos motiva el club, la forma del club, como está organizada, como cada cosa en su lugar y eso nos ayuda a tomar una decisión rápido y muy pero muy convencido de lo que queremos y de poder venir acá”, agregó.

Bustos vuelve con el tetracampeonato como objetivo

El técnico argentino regresa a Universitario en una etapa determinante. El equipo busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura y, dependiendo de los resultados y de la definición del campeonato, volver a disputar el título nacional.

Bustos ya había señalado que el cuadro crema debía luchar por el Clausura cuando enfrentó a Universitario como entrenador de Millonarios. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir directamente ese objetivo.

“Tenemos muchas posibilidades (tetracampeonato)”, sostuvo el argentino, quien afrontará así su nuevo ciclo con la intención de repetir los resultados obtenidos durante su anterior proceso y buscar un nuevo título con la institución merengue.

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