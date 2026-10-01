Fabián Bustos habla de su regreso a Universitario. Foto: Universitario
Fabián Bustos habla de su regreso a Universitario. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Fabián Bustos ya trabaja nuevamente como entrenador de Universitario de Deportes y no ocultó su ilusión por afrontar una segunda etapa al frente del cuadro crema. Tras su regreso al club, el técnico argentino explicó las razones que lo llevaron a aceptar rápidamente la propuesta y se refirió al escenario que encuentra en la recta decisiva de la temporada.

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