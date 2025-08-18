Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) este lunes 18 de agosto de 2025, en una votación realizada en la Videna. Obtuvo 61 votos a favor y ninguno en contra, mientras que tres votos fueron nulos o en blanco.

Ahora liderará la FPF junto a una nueva Junta Directiva que está conformada por representantes de clubes como Alianza Atlético, Liga de Áncash, ADT, UTC, Carlos A. Mannucci, Coopsol, Piratas FC, la Liga de Amazonas y la Asociación de Futbolistas y Árbitros.

Tras el anuncio oficial de su reelección, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mediante sus redes sociales, felicitó a Agustín Lozano.

“¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso.¡Éxitos en esta nueva etapa! ¡A seguir Creyendo en Grande!”, fueron las palabras escritas por Domínguez en su cuenta oficial de X.

La extensión del mandato de Lozano se prolonga hasta el 19 de diciembre de 2030, una ampliación de un año más respecto a lo previsto inicialmente en el estatuto, con el objetivo de alinear la presidencia con el ciclo mundialista de la FIFA. Con ello, Lozano sumará un total de 12 años en el cargo, ya que asumió en diciembre de 2018, igualando el largo mandato de Manuel Burga (2002-2014) y superando al de Nicolás Delfino (1992-2002).

