Michael Hoyos habla de la pelea por el Clausura y la competencia con Hernán Barcos en Cristal. Foto: @JaxLatinMedia
Michael Hoyos habla de la pelea por el Clausura y la competencia con Hernán Barcos en Cristal. Foto: @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Sporting Cristal afronta un compromiso clave en su objetivo de pelear por el Torneo Clausura 2026. El equipo celeste visitará a ADT en Tarma por la fecha 16 y sabe que necesita sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar. En la previa, Michael Hoyos dejó en claro la mentalidad con la que el plantel viajará a una plaza complicada.

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