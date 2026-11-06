Sporting Cristal afronta un compromiso clave en su objetivo de pelear por el Torneo Clausura 2026. El equipo celeste visitará a ADT en Tarma por la fecha 16 y sabe que necesita sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar. En la previa, Michael Hoyos dejó en claro la mentalidad con la que el plantel viajará a una plaza complicada.

“Es un partido importantísimo, una final más que nos toca jugar y bueno, vamos con esa ilusión de tener un gran resultado desde Tarma, así que nada, vamos con la mente puesta en eso”, expresó el futbolista.

El atacante también señaló que el equipo debe concentrarse en conseguir victorias en los encuentros que le quedan, sin distraerse con los resultados de sus competidores.

Michael Hoyos y el objetivo de Sporting Cristal en el Clausura

Consultado sobre si Sporting Cristal depende de sus propios resultados para alcanzar el objetivo, Hoyos sostuvo que el plantel tiene claro que debe enfocarse en su trabajo y aprovechar las oportunidades que todavía tiene en el campeonato.

“Sí, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo venimos rectificando estas últimas semanas, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, hoy gracias a Dios necesitamos ganar los partidos que nos quedan y bueno, a eso vamos, este es el primer partido que hoy está en nuestra mente, que es contra Tarma, que es un rival que también está peleando por lo suyo, no va a ser fácil para nada, así que nada, hay que ir mentalizados para ganar el partido”, indicó.

En esa línea, el jugador remarcó que el equipo no debe estar pendiente de lo que hagan Universitario o Sport Huancayo, sus principales competidores en la parte alta de la clasificación.

“Todos son finales, no mirar a los costados, no mirar lo que hacen otros equipos, los resultados tampoco, nosotros es enfocarnos en nuestro trabajo, en nuestro partido y creo que hoy estamos ante esa posibilidad de poder jugar estos partidos”, manifestó.

Liga 1 entra en su recta final: los partidos que definirán la lucha por el Clausura 2026. Foto: Liga 1 Max

El futbolista también reconoció que el encuentro tendrá dificultades adicionales por la localía de ADT y la necesidad del conjunto tarmeño de sumar puntos en el campeonato.

“Sí, difícil porque bueno, no hay ningún partido fácil, como dije recién, Tarma también está jugando por lo suyo, por la permanencia y bueno, está en el local, en su cancha, necesita también los puntos, así que bueno, nosotros ir por eso, jugar nuestro partido, ser un partido inteligente y que bueno, no va a ser fácil, pero bueno, con esa ilusión de ganar el partido”, señaló.

De esta manera, Hoyos dejó en claro que Sporting Cristal deberá afrontar el compromiso con inteligencia y sin confiarse ante un rival que también tiene objetivos importantes en la recta final del torneo.

¿Qué dijo Michael Hoyos sobre el favoritismo en la Liga 1?

Al ser consultado sobre los comentarios que colocan a otros equipos como favoritos para quedarse con el campeonato, el atacante celeste prefirió restarle importancia a las opiniones externas.

“No hay ningún partido fácil, Tarma también se está jugando por lo suyo, para la permanencia. Siempre se dice eso en todos lados -favoritismos a clubes-“ Michael Hoyos, jugador Sporting Cristal 🎙️ @Landivar_renato https://t.co/RN9za8mxYY — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 6, 2026

“La verdad se escucha mucho, miro y veo poco, porque bueno, ya tengo mis años en lo que es el fútbol y sé como manejarme un poco, entonces nada, prefiero no mirar nada, pero siempre se dice eso en todos lados, pero nosotros como dije recién, nuestro enfoque tiene que estar puesto en nosotros, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos dar y bueno, después veremos para que estamos. Como te dije recién, hablo de lo futbolístico, hablo de lo que nos toca a nosotros y bueno, como te dije, hoy en nuestra mente está partido de Tarma”, respondió.

Michael Hoyos y la competencia con Hernán Barcos

Finalmente, el futbolista se refirió a la competencia por un lugar en el equipo con Hernán Barcos, quien viene teniendo participación en el ataque de Sporting Cristal. Hoyos destacó la importancia de respaldar a sus compañeros y aportar cuando le toque ingresar al campo.

“Sí, sí, con Hernán, sabemos que es el que le toca, quiere lo mejor para el equipo, hoy le está tocando a él y lo está haciendo muy bien y apoyarlo y bueno, cuando a uno le toca estar adentro, también ayudar al equipo”, afirmó.

Sporting Cristal visitará a ADT este sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 p. m., en el estadio Unión Tarma. El encuentro corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura y será importante para las aspiraciones celestes en la recta final de la temporada.

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