Entrenador Horacio Melgarejo se pronunció sobre lo sucedido en Brasil. (Jax Latin Media)
Entrenador Horacio Melgarejo se pronunció sobre lo sucedido en Brasil. (Jax Latin Media)
Por Redacción EC

Cienciano afrontará este jueves un partido decisivo ante Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño parte con una ventaja de 2-0 conseguida en el duelo de ida, pero deberá sostener el resultado en Uruguay para avanzar a las semifinales.

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