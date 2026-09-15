Cienciano afrontará este jueves un partido decisivo ante Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño parte con una ventaja de 2-0 conseguida en el duelo de ida, pero deberá sostener el resultado en Uruguay para avanzar a las semifinales.

En la previa del encuentro, el técnico Horacio Melgarejo se refirió a la sensible baja de Alejandro Hohberg, uno de los futbolistas importantes de su equipo y que atraviesa un buen momento deportivo.

El entrenador de Cienciano destacó las condiciones de Hohberg y lamentó que no pueda acompañar al plantel en un partido tan importante para las aspiraciones internacionales del ‘Papá’.

Alejandro Hohberg no viaja con la delegación este lunes rumbo a Montevideo (Foto: GEC)

“Es una lástima lo de Hohberg. es un chico espectacular, tremendo futbolista, estaba pasando un gran momento, tenía chances en la selección, pero confiamos en quien lo va a reemplazar y lo hará de la mejor manera”, manifestó Melgarejo.

El estratega dejó así en claro la importancia que tenía el volante ofensivo dentro de su planificación, aunque también remarcó que existe confianza en el futbolista que deberá asumir su lugar ante Montevideo City Torque.

Hohberg estará fuera entre seis y ocho semanas

Alejandro Hohberg sufrió un desgarro en el sóleo, ubicado en la zona de la pantorrilla, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

Los exámenes médicos, sin embargo, descartaron una posible rotura del tendón de Aquiles, escenario que habría significado un periodo de recuperación considerablemente mayor.

De esta manera, Hohberg no podrá participar en el decisivo encuentro que Cienciano disputará este jueves en Montevideo.

Más allá de la preocupación por la lesión, Melgarejo aseguró que el plantel está enfocado en completar la tarea y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

¿Fin de la novela? Asistente de Horacio Melgarejo en Cienciano se pronunció sobre ofertas del Brasileirao. (Foto: Cienciano)

El técnico incluso reveló que sus jugadores quieren convertir una eventual clasificación en un homenaje para su compañero.

“Yo creo que los chicos van a hacer todo lo necesario para dedicarle ese pase a la serie siguiente... yo creo se lo van a dedicar a Alejandro”, señaló.

Cienciano buscará defender en Uruguay el 2-0 obtenido en Cusco y conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.