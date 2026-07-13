¡Escándalo en la Copa Perú! Jugador ingresó al campo con una aguja en la mano durante el partido de Domingo Dianderas | VIDEO
¡Escándalo en la Copa Perú! Jugador ingresó al campo con una aguja en la mano durante el partido de Domingo Dianderas | VIDEO
Por Redacción EC

Polémica en la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. Durante el partido entre Defensor Municipal y Domingo Dianderas, disputado el sábado 12 de julio en el estadio Municipal de Marcona (Ica), jugadores del conjunto visitante denunciaron que un futbolista rival habría recibido una aguja desde el banco de suplentes en plena pausa de hidratación, una acción que desató airados reclamos dentro del campo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.