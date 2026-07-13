Polémica en la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026. Durante el partido entre Defensor Municipal y Domingo Dianderas, disputado el sábado 12 de julio en el estadio Municipal de Marcona (Ica), jugadores del conjunto visitante denunciaron que un futbolista rival habría recibido una aguja desde el banco de suplentes en plena pausa de hidratación, una acción que desató airados reclamos dentro del campo.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cuando un integrante de la banca de Defensor Municipal presuntamente entregó el objeto al jugador Ricardo Jaramillo. El mediocampista Víctor Ayona, de Domingo Dianderas, advirtió la situación y alertó de inmediato al árbitro principal. Al ser señalado, Jaramillo arrojó el objeto al césped y negó haberlo recibido.

En las imágenes de la transmisión del canal “No Somos TV” se puede apreciar cómo sucedieron las cosas. Los jugadores de Domingo Dianderas exigieron al árbitro que se sancione al jugador; sin embargo, la reacción del juez principal dejó mucho que desear.

El árbitro no tomó ninguna medida disciplinaria contra el jugador que habría recibido el objeto ni contra la banca que presuntamente lo entregó. En cambio, terminó expulsando con tarjeta roja directa a uno de los futbolistas del cuadro visitante que participó en los reclamos por la situación.

Este incidente ha generado una ola de cuestionamientos en redes sociales, donde diversos usuarios y seguidores de la Copa Perú pidieron que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la Liga Departamental, la Federación Peruana de Fútbol ni del cuerpo arbitral sobre lo ocurrido durante el compromiso.

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