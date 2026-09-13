icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jairo Concha se refirió al error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez que permitió el gol de Lisandro Alzugaray. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Jairo Concha se refirió al error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez que permitió el gol de Lisandro Alzugaray. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Por Marco Quilca León

El clásico parecía condenado al empate. Alianza Lima había encontrado el 1-1 en el segundo tiempo y Universitario tenía que resistir en Matute para llevarse al menos un punto. Pero en la última jugada del partido apareció un error que cambió todo. Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez no se entendieron, Lisandro Alzugaray aprovechó el regalo y la ‘U’ terminó celebrando un triunfo por 2-1. Después del partido, Jairo Concha habló sobre la acción y evitó ensañarse con sus excompañeros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.