El clásico parecía condenado al empate. Alianza Lima había encontrado el 1-1 en el segundo tiempo y Universitario tenía que resistir en Matute para llevarse al menos un punto. Pero en la última jugada del partido apareció un error que cambió todo. Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez no se entendieron, Lisandro Alzugaray aprovechó el regalo y la ‘U’ terminó celebrando un triunfo por 2-1. Después del partido, Jairo Concha habló sobre la acción y evitó ensañarse con sus excompañeros.

“En realidad, no se lo deseo a nadie. Es parte del fútbol. Es feo cometer un error así, es parte del fútbol. Solamente decir que lo aprovechamos y por eso nos llevamos el triunfo”, comentó el volante crema en zona mixta. Concha, que conoce bien el vestuario blanquiazul por su pasado en Alianza Lima, entendió la dimensión del fallo, pero también resaltó la obligación de su equipo: estar atento hasta el último segundo.

El mediocampista también reconoció que el desarrollo del clásico había sido parejo. Para Concha, el empate tampoco habría sido un resultado extraño por las ocasiones que tuvieron ambos equipos. “Los dos equipos tuvimos nuestras opciones, pero el fútbol es así. Por un error de ellos al final nos dio el triunfo, pero creo que si empatábamos no pasaba nada”, explicó.

La victoria tuvo, además, un sabor especial para Concha. Fue la primera vez que logró ganar un clásico en Matute, justamente defendiendo ahora la camiseta de Universitario. Antes, había vivido el escenario desde el otro lado, con la camiseta blanquiazul y sin poder celebrar ante la ‘U’. Esta vez, en cambio, salió vencedor y fue uno de los protagonistas de una noche que terminó con festejo crema.

Concha tampoco quiso dar por muerto a Alianza Lima en la pelea por el Clausura. El volante recordó que el equipo íntimo ganó con autoridad el Apertura y consideró que todavía puede reaccionar. “No se puede descartar a nadie. Alianza fue un buen equipo en el Apertura, lo ganó bien”, señaló. Para Universitario, sin embargo, el triunfo significó mucho más: tres puntos, un golpe anímico y una victoria en un escenario donde el clásico volvió a teñirse de crema.

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