La marca china Jetour, líder en ventas de SUV en el Perú, anuncia la renovación de su auspicio a Universitario de Deportes, uno de los clubes más representativos y con mayor trayectoria del fútbol peruano.

Esta renovación, que se da por cuarta temporada, reafirma la confianza de Jetour en una institución que simboliza esfuerzo, disciplina y competitividad, valores que se alinean de manera natural con el ADN de la marca. La continuidad de esta alianza permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas orientadas a la visibilidad de marca, experiencias para los hinchas y acciones que conecten con la pasión por el deporte.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Para Jetour, el fútbol es una plataforma clave para conectar con las personas y acompañarlas en su día a día. Renovar nuestro auspicio con Universitario de Deportes responde a una visión a largo plazo, conquistando nuevos triunfos tanto nacionales como internacionales, además de nuestro compromiso por impulsar el deporte nacional”, señaló Alejandro Lucioni, gerente general de Altos Andes, representante de Jetour en el Perú.

Con esta alianza, Jetour mantendrá presencia en distintos espacios vinculados al club, además de que los jugadores y comando técnico utilizaran 12 vehículos Jetour año 2026 (modelos T1 y T2), reforzando su posicionamiento y cercanía con una de las comunidades deportivas más importantes del país.