Ver ESPN en vivo, Sporting Cristal vs. Emelec medirán fuerzas este miércoles 12 de julio por los playoffs de la Copa Sudamericana 2023 en el estadio Nacional de Lima. Los ‘Rimenses’ lograron a esta instancia tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, donde dejó cuarto a The Strongest de Bolivia. Según la programación de CONMEBOL, el encuentro inicia a las 19:00 (hora de Perú) y lo podrás ver a través de los canales de ESPN y Star Plus. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

