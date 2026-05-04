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ESPN EN VIVO: transmite el partido de Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
ESPN EN VIVO: transmite el partido de Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Adrián Puga

ESPN EN VIVO: es el canal en Perú y Sudamérica que transmite el partido de Sporting Cristal vs. Palmeiras por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘Rimenses’ buscará seguir sumando de a tres en la revancha ante el ‘Verdao’. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.

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