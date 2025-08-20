ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 desde el Allianz Parque de Sao Paulo. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este jueves 21 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.