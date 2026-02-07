ESPN gratis online, Super Bowl 2026 | ¿Cómo ver el Show del Medio Tiempo?

ESPN EN VIVO : es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el Super Bowl 2026 y el show de Medio Tiempo. La final de la NFL entre New England Patriots vs Seattle Seahawks arrancará a las 6 y 30 de la tarde (horario peruano) este domingo 8 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte.

