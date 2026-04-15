ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de Sporting Crista l vs Palmeiras por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido arrancará a las 5 de la tarde (horario peruano) este jueves 16 de abril del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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