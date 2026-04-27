ESPN EN VIVO: es el canal en Perú y Sudamérica que transmite el partido de Sporting Cristal vs. Junior por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘Rimenses’ afrontan este encuentro con la finalidad de hacer respetar su localía, recordemos que en la fecha 1 vencieron por la mínima diferencia a Cerro Porteño y cayeron 2-1 ante Palmeiras en Brasil. A continuación, te mostramos cómo ver la señal de ESPN EN VIVO.

¿Dónde ver ESPN en vivo, Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026?

ESPN EN VIVO, transmitirá el partido de Sporting Cristal vs. Junior para todo el Perú, Colombia y resto de Sudamérica. Para que puedas ver ESPN en directo, tendrás que contratar el servicio de cable como Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

¿Qué canal es ESPN EN VIVO, según tu país?

País Operadores principales Canal ESPN Perú Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 504 (SD) / 740 (HD) · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 65 / 523 Colombia Movistar TV / DirecTV / Claro TV Movistar: 483 / 884 · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 511 / 1511 Ecuador DirecTV / Claro TV DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 90 / 590 Venezuela SimpleTV / Movistar TV SimpleTV: 621 · Movistar: 483 Bolivia Tigo Tigo: 508 / 701 Argentina Cablevisión / DirecTV Cablevisión: 22 / 103 · DirecTV: 621 / 1621 Uruguay DirecTV DirecTV: 621 / 1621 Paraguay Claro TV / Tigo Claro: 63 / 124 · Tigo: 104 (referencial ESPN2) Chile VTR / DirecTV / Claro TV VTR: 49–55 / 841 HD · DirecTV: 621 / 1621 · Claro: 174 / 474

ESPN EN VIVO: transmite el partido de Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026 desde el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver ESPN en Perú, partido de Cristal vs. Junior HOY?

Para ver ESPN en Perú, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 504 (SD) / 740 (HD), DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 65 / 523. Esos son los canales que transmitirán el partido de Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver ESPN en Colombia, partido de Cristal vs. Junior HOY?

Para ver ESPN en Colombia, deberás de contratar el servicio de cable como Movistar: 483 / 884, DirecTV: 621 / 1621 o Claro: 511 / 1511. Esos son los canales que transmitirán el partido de Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026.

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026?

Disney+ Premium también transmitirá el partido de Sporting Cristal vs. Junior por la jornada 3 de la Copa Libertadores 2026. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 28 de abril del 2026.

: Martes 28 de abril del 2026. Partido : Sporting Cristal vs Junior

: Sporting Cristal vs Junior Horario : 9:00 PM hora de Lima, Perú.

: 9:00 PM hora de Lima, Perú. Canal : ESPN y Disney+ Premium.

: ESPN y Disney+ Premium. Estadio: Alejandro Villanueva.