ESPN EN VIVO: transmite el partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Miguel Grau. El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este martes 24 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

