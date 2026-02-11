ESPN: cómo ver partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Por Redacción EC

ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs 2 de Mayo por la Fase 1 del partido de vuelta de la . El partido arrancará a las 7 y 30 de la noche (horario peruano) este miércole 11 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alianza Lima y cómo evitar fantasmas y tener su propio ‘Capiatazo’: Ortiz Bisso y las razones que obligan a los íntimos a ganar en Matute
Fútbol peruano

Alianza Lima y cómo evitar fantasmas y tener su propio ‘Capiatazo’: Ortiz Bisso y las razones que obligan a los íntimos a ganar en Matute

Las dos sorpresas en el once de Guede y el “haremos historia” del presidente de 2 de Mayo: lo que no se vio del día previo del partido de Alianza por Libertadores
Fútbol peruano

Las dos sorpresas en el once de Guede y el “haremos historia” del presidente de 2 de Mayo: lo que no se vio del día previo del partido de Alianza por Libertadores

‘El partido de US$6 millones’ y la primera gran final para Guede: las razones que hacen urgente la clasificación de Alianza ante 2 de Mayo en la Libertadores
Fútbol peruano

‘El partido de US$6 millones’ y la primera gran final para Guede: las razones que hacen urgente la clasificación de Alianza ante 2 de Mayo en la Libertadores

ESPN: cómo ver partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026
Fútbol peruano

ESPN: cómo ver partido de Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026